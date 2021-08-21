تنسيق المرحلة الأولى 2021 .. الخطوات الكاملة لتسجيل الرغبات

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تم فتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى 2021 لطلاب الثانوية العامة 2021، وترصد المصري اليوم طريقة وخطوات تسجيل رغبات الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق المرحلة الاولى 2021

وترصد «المصري اليوم» الخطوات الكاملة التي يجب على الطالب اتباعها للتسجيل:

موقع التنسيق الالكتروني

أولا: قم بالدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.egypt.gov.eg .

ثانيا: إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

ثالثا: قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:

يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات، يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب في الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

ثم يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات، وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

ويجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه، أيضا يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشح لها.

وبعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصالا برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك، يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك «Save As» على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

ملحوظة: إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.

تنسيق الكليات الخاصة 2021 واسعارها - صورة أرشيفية

موقع التنسيق الإلكتروني 2021

تنسيق المرحلة الاولى 2021

وقد بدأ موقع التنسيق الإلكتروني 2021 العمل رسميًا لطلاب تنسيق المرحلة الاولى 2021 من الثانوية العامة، وبدأ رابط تنسيق الثانوية العامة 2021 في العمل على تسجيل الرغبات للطلاب.

تنسيق المرحلى الاولى 2021

وذكر موقع التنسيق الإلكتروني الحدود الدنيا للتقدم للمرحلة الأولى من الثانوية العامة (تنسيق 2021) للشعب الثلاث كما يلي:

الحد الأدنى لتسجيل رغبات الشعبة العلمية- علمي علوم: 362.5 درجة.

الحد الأدنى لتسجيل رغبات الشعبة الهندسية- علمي رياضة أو شعبة الرياضيات: 328 درجة.

الحد الأدنى لتسجيل رغبات الشعبة الأدبي – أدبي: 269.5 درجة.

تنسيق المرحلة الاولى 2021

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي أعلن في مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الحد الأدنى لقبول طلاب الثانوية العامة في المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2021 أو تنسيق الجامعات كما يلي: الشعبة الأدبية (أدبي) 65%، شعبة العلوم (شعبة علمي علوم) 88.4%، شعبة الرياضيات (شعبة علمي رياضة – الشعبة الهندسية) 80%.

رابط تسجيل رغبات الثانوية العامة 2021

أتاح موقع التنسيق الإلكتروني رابط تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2021، أو ما يطلق عليه تنسيق المرحلة الأولى ووضع عبارة (التسجيل مفتوح للمرحلة الأولى، وكتب درجات الحد الأدنى للمرحلة للشعب الثلاث).

ووضع موقع التنسيق عبارة اضعط هنا لتسجيل رغبتك، ويمكنك الآن البدء في تسجيل رغبتك عبر الدخول على رابط تسجيل رغبات الثانوية العامة لطلاب المرحلة الأولى، ويتطلب التسجيل في موقع التنسيق الإلكتروني الحصول على الرقم السري، وشرح طريقة الموقع الحصول على الرقم السري من استمارة النجاح التي تسلمتها من المدرسة ووضع صورة توضح مكان الرقم السري، ويمكن الوصول من هنا إلى الرابط الذي يشرح مكان الرقم السري في استمارة النجاح.

تنسيق المرحلة الأولى

ينتهي رسميًا يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس 2021، والذي بدأ حسب إعلان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي يوم السبت 21 أغسطس.

رابط حجز اختبار قدرات الثانوية العامة

أتاح موقع التنسيق الإلكتروني أيضًا رابط حجز أداء اختبار القدرات لعام 2021، وتستطيع التسجيل لأداء اختبارات القدرات مباشرة من هنا عبر رابط الحجز لأداء اختبارات القدرات 2021، والذى تستطيع أيضًا معرفة النتائج التي ظهرت من خلاله.

وعند الضغط على الرابط بأعلى سيطلب منك أيضًا اختيار مصدر الشهادة وسيكون عليك الاختيار بين المدارس الثانوية نظام عام واحد حديث / مدارس STEM للعلوم والتكنولوجيا / مدارس النيل / مدارس البعثة المصرية في السودان.

وبعد الاختيار سيطلب منك إدخال رقم الجلوس / والرقم القومي / ورقم تأكيدي موجود بأسفل للتأكد من أنك لست روبوت.

موقع التنسيق الالكتروني

قواعد تنسيق الكليات والمعاهد 2021

وأتاح موقع التنسيق 3 دلائل إرشادية لتسجيل الرغبات في تنسيق الكليات وهي كما يلي:

دليل القبول في الكليات والمعاهد

دليل اختبارات القدرات على موقع المجلس الأعلى للجامعات

دليل الإرشادات وأماكن أداء اختبار القدرات

بلغت نسبة النجاح الإجمالية في الثانوية العامة 2021 نسبة 74%، وكانت نسبة النجاح للشعبة الأدبية 70%، في حين كانت نسبة نجاح الشعبة العلمية 76%.

تابع أيضا: تنسيق 2021.. الآن بدء تسجيل رغبات المرحلة الأولى الثانوية العامة (الرابط)

تنسيق الجامعات 2021.. الرابط وخطوات التسجيل بموقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق المرحلة الأولي 2021.. الآن الرابط الرسمي وخطوات تسجيل رغبات الجامعات (تفاصيل)