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أكد سمير كمونة، نجم الأهلي الأسبق، أن لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، لديهم إصرار كبير على التتويج ببطولة الدوري هذا الموسم.

الزمالك حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة ال32 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج "ستاد المصري اليوم" الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :"لاعبو الزمالك لديهم اصرار كبير على التتويج ببطولة الدوري هذا الموسم، حيث استغلوا هديه الأهلي بتعادله مع الإسماعيلي وطلائع الجيش، ونجحوا في تحقيق الفوز في 5 مباريات متتالية".

وأضاف :"الحارس محمد ابوجبل، ورباعي خط الدفاع محمد عبد الغني ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي، كانوا هم الأفضل في مباراة اليوم، حيث تعاملوا مع هجمات سيراميكا كليوباترا بشكل صحيح".