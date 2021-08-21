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الزي الموحد لطالبات كلية التربية بالرياض قبل 51 عامًا.. تتذكرون "الكلوش"

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الزي الموحد لطالبات كلية التربية بالرياض قبل 51 عامًا.. تتذكرون "الكلوش" الزي الموحد لطالبات كلية التربية بالرياض قبل 51 عامًا.. تتذكرون "الكلوش"
صورة نشرتها دارة الملك عبد العزيز.. وعلقت: جزء من تاريخ زي الطالبات

الزي الموحد لطالبات كلية التربية بالرياض قبل 51 عامًا.. تتذكرون

تحت عنوان #صورة_تاريخية نشرت دارة الملك عبدالعزيز رسمًا للزي الموحد لطالبات كلية التربية بالرياض، مشيرة إلى أن الزي المكون من مريول بني بكلوش وكول أسود، نشرها دليل الكلية في العام 1394هـ، الموافق 1970 ميلاديًّا، وفي الإطار الجاكت الشتوي على أن يكون لونه بيج أو بنيًّا أو كاروهات يضم هذه الألوان أو بعضها.

وقالت الدارة في تغريدة على حسابها بتويتر: "بناتنا وطالباتنا الغاليات.. هل ما زالت كلمة "الكلوش" تستخدم حتى الآن؟.. جزء من تاريخ زي الطالبات الذي مرَّ بمراحل تطويرية مع تطور تعليمها".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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