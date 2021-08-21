قبل افتتاح الموسم الجديد.. 4 مخاوف تثير قلق يوفنتوس

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خاض يوفنتوس موسمًا مخيبًا للآمال الموسم الماضي، حيث خسر لقب الدوري الإيطالي أمام إنتر وتمكن من احتلال المركز الرابع في جدول الدوري. بالإضافة إلى ذلك، فقد خرج من دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي.

ونتيجة لذلك، أقيل النادي المدرب الشاب أندريا بيرلو وعاد ماسيميليانو أليجري ليحل محله. كما توصل النادي إلى اتفاق بشأن لاعبين جديدين هما كايو خورخي ومانويل لوكاتيللي لتعزيز صفوفهما.

من المؤكد أن عودة أليجري إلى دفة القيادة ستعزز فرص النادي في إعادة ترسيخه كقوة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، لكن هناك أيضًا الكثير من المخاوف الأخرى داخل الملعب وخارجه التي يحتاج النادي إلى معالجتها قبل بداية الموسم الجديد.

دعونا نلقي نظرة على المخاوف الخمسة التي يواجهها يوفنتوس في موسم 2021-22..

4- دوري السوبر ليج:

في أبريل، قرر 12 ناديًا، من بينهم الستة الكبار التقليدية في الدوري الإنجليزي الممتا، وإنتر وميلانو ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة، تشكيل دوري السوبر الأوروبي.

لكن أندية الدوري الإنجليزي تراجعت في غضون 48 ساعة بعد مواجهة رد فعل عنيف من الجماهير واللاعبين والمنظمات. وحذو حذوه إنتر وإي سي ميلان وأتلتيكو مدريد. كما عادت الأندية التسعة للانضمام إلى رابطة الأندية الأوروبية، التي تركوها وراءهم في أبريل الماضي.

لكن الأندية الثلاثة المتبقية - يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة - ما زالت تتابع فكرة الدوري الممتاز. حتى أنهم أصدروا بيانًا مشتركًا بعد أن قضت محكمة في مدريد بإسقاط جميع العقوبات المالية والرياضية ضد الأعضاء المؤسسين للبطولة الجديدة.



سبق أن هدد دوري الدرجة الأولى يوفنتوس بأنه يمكن طرده من الدوري إذا استمر في فكرة إنشاء دوري جديد. على الرغم من أن هذا قد لا يحدث، إلا أن الجدل قد يؤثر على اللاعبين وقد يثير المزيد من الغضب والغضب من الجماهير في المستقبل.

3 يوفنتوس يفتقر إلى لاعب خط وسط مُبدع:

قبل موسم الدوري الإيطالي الجديد، هناك مركز واحد يحتاج يوفنتوس إلى تعزيزه هذا الصيف: خط الوسط. لقد اقتربوا من التعاقد مع مانويل لوكاتيللي لكنه سيعمل كمحور أكثر وما زالوا بحاجة إلى لاعب وسط مبدع في صفوفهم.

آرون رامسي وويستون ماكيني لا يملآن حقًا منطقة خط الوسط، حيث يستخدمون موقعهم وحركتهم لإيجاد ثغرات في الخطوط الدفاعية للخصم بشكل أكثر فاعلية، بدلاً من دقة الكرة تحت أقدامهم.

يناسب باولو ديبالا هذه الطريقة، لكن الأرجنتيني واجه الكثير من الإصابات في السنوات الأخيرة وتم استخدامه بشكل أساسي في الصدارة الثانية كلما كان ذلك متاحًا. يتمتع ديان كولوسيفسكي بالتأكيد بالقدرة على الأداء في هذا الدور، لكن اللاعب السويدي الشاب لا يزال بحاجة إلى التطور أكثر.

على هذا النحو، يحتاج يوفنتوس إلى الاستفادة من سوق الانتقالات لجلب لاعب وسط مُبدع قبل بدء موسم الدوري الإيطالي الجديد.

2- عمق الفريق:

طوال فترة سيطرة يوفنتوس على الدوري الإيطالي لمدة تسع سنوات، اعتاد البيانكونيري امتلاك بعض العمق المُذهل داخل الفريق، من حيث الكمية والنوعية. خلال المهمة الأولى للمدرب أليجري، كان لدى عمالقة الدوري الإيطالي دائمًا لاعبان قادران على كل مركز في الملعب.

حتى خلال حقبة أنطونيو كونتي، كان لدى يوفنتوس خمسة مهاجمين في صفوفهم للتنافس على مركزين على أرض الملعب.

ومع ذلك، لا يوجد سوى ثلاثة مهاجمين معترف بهم للنادي في تشكيلة اليوم. في الدفاع، أصبح جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي في نهاية مسيرتهما وسيحتاجان قريبًا إلى استبدالهما. كان خط الوسط مليئًا باللاعبين ولكن لا يبدو أن أيًا منهم يوفر الجودة اللازمة.

في الموسم الماضي، أدت إصابات اللاعبين إلى عدم قدرة بيرلو على استبدالهم بلاعبين آخرين ذوي جودة عالية. على هذا النحو كافح يوفنتوس خلال المراحل الأخيرة من الدوري وحصل على المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى. وهذا يدل على أن عددًا قليلاً نسبيًا من الغائبين يمكن أن يتسببوا في إحداث فوضى في فريق البيانكونيري.

وبالتالي، يحتاج يوفنتوس إلى إضافة عمق لتشكيلته الحالية قبل إغلاق فترة الانتقالات إذا أراد المنافسة على جميع الجبهات.

1ـ الأزمة المالية في النادي:

تفاقمت الأزمة المالية للأندية في الدوري الإيطالي كثيرًا منذ الوباء. وفقًا للتقارير، سجلت أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي خسارة قدرها 754 مليون يورو في السنة المالية السابقة بينما وصلت الأندية فيها إلى رقم قياسي بلغ 2.8 مليار يورو في الديون المتراكمة.

كما تضرر يوفنتوس بشدة بسبب الوباء الذي منع المشجعين من حضور المباريات وقلل من فرص أرباح النادي.

كان يوفنتوس، الذي تسيطر عليه عائلة أنييلي، قد قال في فبراير إنه يتوقع أن تنتهي السنة المالية 2020-2021 من الخسائر الفادحة. لقد سجلوا بالفعل خسارة قدرها 113 مليون يورو في النصف الأول من العام. بالإضافة إلى أن يوفنتوس سجل أيضًا ديونًا صافية قدرها 400 مليون يورو في يونيو من العام الماضي.

على هذا النحو، لم يتمكن يوفنتوس من إبرام أي صفقات كبرى جديدة في سوق الانتقالات باستثناء مانويل لوكاتيللي مقابل حوالي 40 مليون يورو. كانت هناك أيضًا شائعات حول أن البيانكونيري كان يتطلع إلى التخلص من كريستيانو رونالدو بسبب راتبه المرتفع لكن النجم البرتغالي نفى ذلك في بيان رسمي.



مع عودة الجماهير إلى الملاعب قريبًا، يأمل عملاق الدوري الإيطالي في أن تساعدهم عائدات يوم المباراة في محاولة حل الأزمة المالية.