محمد صلاح يقود ليفربول أمام بيرنلي (التشكيل الرسمي)

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أعلن الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة بيرنلي، المقرر إقامتها الواحدة والنصف ظهر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي، على ملعب «أنفيلد».

وتصدر تشكيل ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، ليقود هجوم الريدز، برفقة الثنائي ساديو ماني ودييجو جوتا.

ليفربول ضد بيرنلي

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمي: أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، تسيميكاس

خط الوسط: جوردان هندرسون، نابي كيتا، إليوت

الهجوم: محمد صلاح، دييجو جوتا، ساديو ماني