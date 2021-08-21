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«المحامين»: تلقي 86 عضو بـ«ديرب نجم» الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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«المحامين»: تلقي 86 عضو بـ«ديرب نجم» الجرعة الأولى من لقاح كورونا «المحامين»: تلقي 86 عضو بـ«ديرب نجم» الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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أعلنت نقابة المحامين عن تنظيم نقابة محامين شمال الشرقية، الخميس الماضي، ليوم طبي بمجمع محاكم ديرب نجم، وذلك لتلقي الجرعة الأولى من لقاح ، بالتعاون مع مديرية الصحة بالشرقية.

وقال محمد عيسي، أمين عام النقابة، في تصريحات صحفية، إن 86 محاميا بجزئية ديرب نجم، تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، خلال اليوم، على أن يتم استكمال التطعيم منتصف الأسبوع الجاري.

وأضاف عضو النقابة أنه تم تحديد يوم 9 سبتمبر المقبل، لتلقي الجرعة الثانية لمن تلقى الجرعة الأولى بالجزئية، على أن يتم تعميم الحملة بكافة جزئيات شمال الشرقية، خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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