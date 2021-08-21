«تعليم القليوبية»: حملة مكبرة لتطعيم المدرسين والعاملين بلقاح «كورونا» قبل العام الدراسي

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قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية انه سيتم إطلاق حملة لتطعيم المدرسين والعاملين بالحقل التعليمي ضد فيروس كورونا المستجد قبل بدء العام الدراسي الجديد في اوائل شهر أكتوبر المقبل في إطار الجهود المبذولة لمواجهة الجائحة حتى يتسنى بدء العام الدراسي المقبل بأمان ودون قلق من تفشي الفيروس، باعتبار أن التطعيم درع يقي المجتمع من هذا الخطر

اكدت مديرية التربية والتربية بالمحافظة في بيان لها انه تم تحديد 5 إجراءات للاستعداد لبدء حملة التطعيم للعاملين والموظفين والمدرسين بالقاح وهى تشكيل لجنة بالمديرية والإدارات التعليمية، برئاسة مدير المديرية، ومدير الإدارة، وعضوية مدير المراحل وإعداد قاعدة بيانات للعاملين على مستوى المدارس الحكومية والخاصة والدولية، تحت مسؤولية مدير المدرسة على أن تشمل متلقي الجرعتين ومتلقي الجرعة الواحدة والمسجلين لتلقي اللقاح والذين لم يتلقوا أي جرعة، ومن لم يقم بالتسجيل وإخطار الإدارة التعليمية والمديرية بالموقف.

وإخطار الذين لم يقوموا بالتسجيل بأن آخر موعد لتسجيل الطلبات الخاصة بتلقي لقاح كورونا هو 7 سبتمبر المقبل ولن يسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء الدراسة في أكتوبر المقبل إلا بعد تناول اللقاح، سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة أو الدولية.

وايضا تكليف أعضاء التطوير التكنولوجي بتقديم المساعدة لجميع العاملين للتسجيل لتلقي لقاح كورونا على موقع وزارة الصحة والسكان، لتحديد مكان تلقي اللقاح والموعد المحدد للجرعات.

و ناشد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية مديري الإدارات التعليمية والمدارس بسرعة التنسيق مع مديرية الصحة والإدارات التابعه لها، من خلال المحافظة، لتنفيذ مهمة تطعيم العاملين بالقطاع التعليمي بلقاح كورونا قبل دخول العام الدراسي الجديد في المدة المحددة مؤكدًا أن التسجيل يكون من خلال موقع وزارة الصحة الخاص بتلقي اللقاح من هنا أو الخط الساخن 15335