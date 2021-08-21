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محافظ القليوبية يكرم الثالث على الجمهورية في الثانوية العامة علمي (صور)

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إستقبل اليوم عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بمكتبه، السبت، الطالب عمر أحمد عبدالرازق الثالث مكرر على الثانوية العامة شعبة علمي ، وذلك لتكريمه بحضور أسرته، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم لحصوله على المركز الثالث مكرر بمجموع 401 درجة.

قدم المحافظ له التهنئة على تفوقه، بينما أبدى الطالب رغبته في الدراسة في مجال هندسة الحاسبات والمعلومات، وأمله في أن يدرس في إحدى الجامعات الكبرى، حيث وعد المحافظ الطالب بالتنسيق مع أحدى الجامعات لتوفير منحة دراسية له تقديرا لتفوقه.

وأكد المحافظ أن هذا التكريم يأتي لمشاركة الطالب وأسرته فرحتهم بهذا التفوق الذي لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة لجهود مكثفة لكافة عناصر المنظومة التعليمية على مدار العام الدراسي، ولأولياء الأمور باعتبارهم الركيزة الأساسية لرعاية أبنائهم وبذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسي لهم لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية المختلفة ليصبحوا في طليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به.

فيما أعرب الطالب عمر أحمد عبدالرازق عن سعادته بتكريم محافظ القليوبية وحرصه على الاتصال به لتهنئته فور إعلان نتيجة الثانوية العامة، واستقباله بمكتبه مما يعكس الجانب الإنساني والأبوي له، وليعطي له ذلك دفعة كبيرة وحافزاً لمواصلة مشواره التعليمي والتفوق في المراحل التعليمية المقبلة.

محافظ القليوبية يكرم الثالث مكرر على الجمهورية في الثانوية العامة علمي رياضة بحضور والديه
محافظ القليوبية يكرم الثالث مكرر على الجمهورية في الثانوية العامة علمي رياضة بحضور والديه
محافظ القليوبية يكرم الثالث مكرر على الجمهورية في الثانوية العامة علمي رياضة بحضور والديه

المصرى اليوم

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