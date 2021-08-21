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بصوت كيم كارداشيان..«Paw Patrol» ينطلق في دور العرض بمصر

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بصوت كيم كارداشيان..«Paw Patrol» ينطلق في دور العرض بمصر بصوت كيم كارداشيان..«Paw Patrol» ينطلق في دور العرض بمصر

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في إطار من المغامرات العائلية، تنطلق أحداث فيلم الرسوم المتحركة «Paw Patrol» الذي بدأ عرضه في دور العرض المصرية نهاية الأسبوع الماضي.

paw patrol

ويدور الفيلم حول «رايدر» وفرقة الجراء التي تحاول حماية مدينة المغامرات من مخطط عدوهم اللدود، العمدة هامدينجر، التي تهدف إلى نشر الفوضى في المدينة.
الفيلم من إخراج وتأليف كارل بانكر، كما يشاركه في الكتابة كلًا من بوب بارلين وبيلي فروليك مؤلف فيلم الرسوم المتحركة الشهير«Madagascar».
ويقوم بالأداء الصوتي للشخصيات مجموعة من المشاهير أبرزهم «كيم كارداشيان» نجمة تليفزيون الواقع، والمذيع الشهير جيمي كيميل، ويارا شهيدي، ولاين أرميدتج، وداكس شيبرد، وويل بريسبان.

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