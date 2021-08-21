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سائق يستولى على أموال شركة يعمل بها ويدعي تعرضه للسرقة بالإسماعيلية

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سائق يستولى على أموال شركة يعمل بها ويدعي تعرضه للسرقة بالإسماعيلية سائق يستولى على أموال شركة يعمل بها ويدعي تعرضه للسرقة بالإسماعيلية

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كشفت أجهزة الأمن بالإسماعيلية ملابسات اختلاق واقعة تعرض سائق بإحدى الشركات للسرقة بالإكراه، وتحديد وضبط المتهمين.

تلقت أجهزة الأمن بلاغا من سائق بشركة للدهانات بأنه أثناء سيره بدائرة مركز شرطة التل الكبير مُستقل سيارة الشركة، فوجئ بسيارة «ميكروباص» قامت بمحاولة استيقافه وبها 4 مجهولين، وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش وأطلق عيار ناري منها تجاه زجاج السيارة وتمكنوا من استيقافه واستولوا على مبلغ مالى خاص بالشركة التي يعمل بها.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، أسفرت جهوده إلى عدم صحة الواقعة وادعاء الـمُبلغ واختلاقه للواقعة.

وبمواجهته أقر بما جاء بالتحريات وأضاف بقيامه بالاتفاق مع «شقيقه» له معلومات جنائية، وسائق بذات الشركة، على افتعال الواقعة والاستيلاء على الـمبلغ المالى مُستخدمين سيارة نقل، وأضاف بتحصله على جزء من المبلغ المستولى عليه، وأرشد عنه، وباقى المبلغ بحوزة المتهمين الآخرين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، كما أرشدا عن باقى المبلغ المالى والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

المصرى اليوم

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