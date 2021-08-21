«المحامين»: «فرعية سوهاج» تنظم دورة «الكاريزما المهنية وقوة الكلمة» 25 أغسطس

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أعلنت نقابة المحامين، عن تنظيم فرعية سوهاج، بالتعاون مع اللجنة الثقافية، عن إقامة دورة خاصة بعلوم التنمية البشرية تحت عنوان «الكاريزما المهنية وقوة الكلمة»، يحاضر فيها الدكتور محمود فاروق، مدرس القانون الدولي، والعلاقات الدولية، ومدرب المهارات النفسية، ومجالات التطوير البشري، وذلك يوم 25 أغسطس الجاري.

وأوضح إعلان النقابة الفرعية، أن الدورة تقام بمقر نقابة المحامين بسوهاج، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، على أن يكون الحجز لدى أعضاء المجلس بالمحاكم الجزئية، وذلك نظرا لأن العدد محدود ولا يتجاوز الـ200 مقعد، بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأشار الإعلان إلى أن مجلس النقابة الفرعية سيقوم بتوزيع شهادات اجتياز دورة التنمية البشرية، والتي سبق اقامتها عام 2020 فور الانتهاء من الدورة الجديدة.