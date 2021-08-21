محافظ أسوان : لجنة لمتابعة مشروعات حياة كريمة بقرى العون الغذائي ببحيرة ناصر

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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته بتكليف لجنة ميدانية مكونة من أعضاء وحدة حياة كريمة بالمحافظة، ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى مسئولي هيئة تنمية بحيرة ناصر ومشروع العون الغذائي، لمعاينة مواقع تركيب 3 طلمبات رفع المياه بقدرة 3 ألاف م3/ساعة، بجانب مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بأطوال 4 كم، علاوة على إنشاء خزان أرضى سعة ١٠٠٠م٣ بكل قرية على حده وذلك بتكلفة إجمالية 9.6 مليون جنيه.

وأكد المحافظ أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين حياة ومعيشة أهالى قرى كلابشة الجديدة وبشاير الخير وتوماس وعافية والتي تقع على بعد 150 كم جنوب مدينة أسوان حيث تم أيضاً تنفيذ مشروع إدخال خدمة الصرف الصحى بتكلفة 4.6 مليون جنيه، وهو الذي توازى مع مشروع رفع كفاءة قطاع الكهرباء بتكلفة 18.6 مليون جنيه ليصل إجمالي تكلفة المشروعات لهذه القرى لحوالي 33 مليون جنيه.