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«محامين غرب طنطا»: «عطية» يوافق على طلبات الفرعية ويعد بزيارتها

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«محامين غرب طنطا»: «عطية» يوافق على طلبات الفرعية ويعد بزيارتها «محامين غرب طنطا»: «عطية» يوافق على طلبات الفرعية ويعد بزيارتها

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أعلن محمد خليل، أمين عام نقابة محامين غرب طنطا، عن نتائج لقاء هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية برجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، في مقر مكتبه بالنقابة العامة، معبرا عن شكره لحفاوة الاستقبال لهيئة المكتب التي ضمت مصطفى الشاعر، أمين الصندوق، ومحمد عامر، وكيل المجلس الفرعية.

وأوضح أمين النقابة الفرعية أن اللقاء أسفر عن استلام 3 شيكات لفرش غرف أعضاء الجمعية العمومية لمحامين غرب طنطا، والتى مقرر استلامها على دفعات، وصرف مجموعة من أرواب المحاماة، وصرف عدد إضافي من مجلة المحاماة، وتم استلامه بالكامل، والموافقة على معاينة غرفة محامين بسيون، التي تم صيانتها من جانب على بليكع، عضو بسيون، وصرف المبلغ، وفقا للمعاينة والأوراق المقدمة.

وأضاف: «تم التأكيد على اعتماد صيانة النادي الاجتماعى بطنطا عقب تقديم المقايسة من المكتب الاستشاري، الذي تكفل به النقيب الفرعي، كما تم التأكيد على إنهاء إجراءات نادي كفر الزيات، ووعد النقيب العام بزيارة نقابة غرب طنطا، في سبتمبر القادم لتكريم شيوخ محامين غرب طنطا، والمتفوقين من أبناء المحامين.

المصرى اليوم

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