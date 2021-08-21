ضبط 6.5 طن مخللات منتهية الصلاحية في حملات رقابية بمحافظة الشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفى هذا الإطار، ترأس أحمد إبراهيم مدير إدارة تموين العاشر من رمضان حملة تفتيشية ورقابية على المصانع والمحال التجارية، أسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع المخللات الكبرى، لوجود مخللات منتهية الصلاحية وتم التحفظ على عدد ٥٠ برميل مخلل زنه ١٣٠ كيلو للواحد، بإجمالي ٦طن ونصف مخلل منتهى الصلاحية على ذمه المحضر.

كما قام مسئولي الحملة بتحرير محضر ضد أحد أصحاب المحال التجارية لبيعه أزيد من السعر الرسمي للسجائر، وتحرير ٤ محاضر ضد أحد أصحاب المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.