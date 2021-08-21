أخبار عاجلة

أحمد مجاهد عن تدخل أبو ريدة في قراراته: والله غير صحيح .. فيديو -
«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اقتحام بلطجية لمنازل مواطنين بحدائق القبة -
خبير لوائح: قرار إيقاف شيكابالا باطـل -
نائب محافظ أسوان يتابع إصلاح كسر خط مياه الشرب الرئيسي -
«الداخلية»: ضبط 165 ألف كتاب خارجي تعليمي داخل مطبعة غير مرخصة -
من هو الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر الذي نعته الكنيسة؟ -
ملخص الأحد الكروي .. مباريات في الغرب وخلافات في الشرق -
محافظ ظهران الجنوب يدشن "قصر الوادعي التراثي" بوسط البلدة القديمة -
رئيس الوزراء اليمني يتابع تداعيات العملية الإرهابية الحوثية ضد قاعدة العند -
في ليلة ظهور ميسي .. باريس سان جيرمان يعود بالفوز من أرض رانس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ندوة توعوية حول سرطان الثدي بمكتبة العامة بالكرنك  

Print
ندوة توعوية حول سرطان الثدي بمكتبة مصر العامة بالكرنك   ندوة توعوية حول سرطان الثدي بمكتبة العامة بالكرنك  

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، فعاليات ندوة توعوية حول سرطان الثدى في مكتبة العامة بمنطقة الكرنك بوسط مدينة الأقصر، وذلك بمشاركة المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وسيدات من قرية الأقصر، تم خلالها تكريم إستشاري أورام الثدي وتكريم فريق عمل الكشف المبكر.

قال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة «شفاء الأورمان»، إن تلك الندوات تقدم دعم كبير لسيدات الصعيد بالتوعية بسرطان الثدى وكيفية اكتشافه المبكر ومواجهته، كما أن المستشفى كانت تقوم قبل أزمة كورونا بمصر والعالم، بتنظيم قوافل للكشف المبكر على سيدات الأقصر، والتي كانت تخرج بصورة أسبوعية بالتنسيق مع جمعية الأورمان الخيرية، كما كانت تقوم بتوقيع الكشف على السيدات وفحصهم لمواجهة خطر تعرضهن للسرطان، وكذلك تقديم محاضرات لهن لتعريفهن بكيفية مواجهة المرض والكشف المبكر عنه، بفحص أنفسهم في المنزل بصورة دائمة، والتى من المقرر أن تعود خلال الفترة المقبلة داخل المستشفى.

وأقيمت الندوة للتوعية برعاية مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر تحت شعار «عشان إنتي غالية علينا»، وذلك بحضور عدد من السيدات من قرى ونجوع المحافظة، وذلك بتوجيهات من المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور هاني حسين، وسط تفاعل كبير من السيدات الحضور، حيث طرحن الأسئلة لمعرفة المزيد والمزيد حول المرض، وكيفية الوقاية منه، واكتشافه، وعلاجه.

وتم خلال الندوة تقديم كل ما يخص السيدات حول سرطان الثدي، وتعريفهم بأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، والتعريف بطرق العلاج التي تتطلبها السيدة لمواجهته، حيث تفاعلت السيدات مع المحاضر، في لقاء مفتوح، للتطرق إلى كل ما يخص مرضى سرطان الثدي.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مجاهد: مصير الدوري الجديد وكأس مصر خلال 48 ساعة.. فيديو

مجاهد: مصير الدوري الجديد وكأس مصر خلال 48 ساعة.. فيديو

اتحاد الكرة المصري يوقف "شيكابالا" 8 أشهر وغرامة نصف مليون جنيه!

اتحاد الكرة المصري يوقف "شيكابالا" 8 أشهر وغرامة نصف مليون جنيه!

رسميًا..مدافع الأهلي أول صفقات المصري الصيفية

رسميًا..مدافع الأهلي أول صفقات المصري الصيفية

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2022

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2022