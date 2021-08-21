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نظمت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، فعاليات ندوة توعوية حول سرطان الثدى في مكتبة مصر العامة بمنطقة الكرنك بوسط مدينة الأقصر، وذلك بمشاركة المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وسيدات من قرية الأقصر، تم خلالها تكريم إستشاري أورام الثدي وتكريم فريق عمل الكشف المبكر.

قال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة «شفاء الأورمان»، إن تلك الندوات تقدم دعم كبير لسيدات الصعيد بالتوعية بسرطان الثدى وكيفية اكتشافه المبكر ومواجهته، كما أن المستشفى كانت تقوم قبل أزمة كورونا بمصر والعالم، بتنظيم قوافل للكشف المبكر على سيدات الأقصر، والتي كانت تخرج بصورة أسبوعية بالتنسيق مع جمعية الأورمان الخيرية، كما كانت تقوم بتوقيع الكشف على السيدات وفحصهم لمواجهة خطر تعرضهن للسرطان، وكذلك تقديم محاضرات لهن لتعريفهن بكيفية مواجهة المرض والكشف المبكر عنه، بفحص أنفسهم في المنزل بصورة دائمة، والتى من المقرر أن تعود خلال الفترة المقبلة داخل المستشفى.

وأقيمت الندوة للتوعية برعاية مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر تحت شعار «عشان إنتي غالية علينا»، وذلك بحضور عدد من السيدات من قرى ونجوع المحافظة، وذلك بتوجيهات من المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور هاني حسين، وسط تفاعل كبير من السيدات الحضور، حيث طرحن الأسئلة لمعرفة المزيد والمزيد حول المرض، وكيفية الوقاية منه، واكتشافه، وعلاجه.

وتم خلال الندوة تقديم كل ما يخص السيدات حول سرطان الثدي، وتعريفهم بأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، والتعريف بطرق العلاج التي تتطلبها السيدة لمواجهته، حيث تفاعلت السيدات مع المحاضر، في لقاء مفتوح، للتطرق إلى كل ما يخص مرضى سرطان الثدي.