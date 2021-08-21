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«مياه الشرقية» : تحرير 25 محضر تعدي على الصرف ومخالفة شروط التعاقد بمركز أبو كبير

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قال المهندس عبدالشافي عبدالعزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية، تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز ومدينة أبوكبير، للمرور والتفتيش على المشتركين بمنطقة صالح لتحصيل المتأخرات، ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هرباً من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الإستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات.

أسفرت الحملات عن تحرير 20 محضر تعدي على الصرف الصحي، وتحرير 5 محاضر مخالفة لشروط التعاقد، كما تم حصر المتأخرات على عدد من المشتركين والتي بلغت 30000م٣ استهلاك فعلي، وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات، وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع التحول الرقمي داخل المحافظة، لكونه أحد أهم محاور الإرتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تقديم كوب مياه نظيف، ومشروعات صرف صحي آمنة وسليمة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

المصرى اليوم

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