«افريقية الشيوخ»: نشر المنتجات المصرية في أفريقيا يساعد على زيادة الصادرات وتوفير عملة صعبة

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قال النائب الدكتور عفت السادات، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ، إن خطط الحكومة لنشر المنتجات المصرية داخل مختلف الدولة الافريقية والتوسع ايضاً في اقامة المعارض للمنتجات المصرية داخل دول القارة امر هام جدا، .

واضاف «السادات» في بيان له اليوم السبت أن هذا الاتجاه الحكومى جاء بعد نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسى في عودة العلاقات بين مصر ودول القارة السمراء .

مشيرا إلى أن التوجه بالصادرات المصرية من مختلف الصناعات والسلع المصرية للدول الافريقية سوف يكفل ارتفاع معدل الصادرات المصرية ويوفر المزيد من العملة الصعبة وفرص العمالة.

و تابع «السادات» أن المنتجات المصرية تحظى بتقدير كبير داخل الدول الافريقية نظراً لجودتها واسعارها المناسبة. وطالب الحكومة بازالة جميع انواع الروتين والبيروقراطية امام الصادرات المصرية وتشجيع رجال الاعمال والصناعة من القطاع الخاص بالتوجه إلى تصدير منتجاتهم لدول القارة السمراء

وكان أحمد مغاورى دياب رئيس التمثيل التجارى بوزارة الصناعة قد أكد أن الدولة المصرية تستهدف عددا من الدول في أفريقيا في المرحلة الأولى في كل أنحاء القارة، وجرى وضع خطة هدفها انتشار معارض مصرية في السوق الأفريقية.

وقال رئيس التمثيل التجارى بوزارة الصناعة إنه يجرى استهداف تلك الدول الأفريقية بنشر منتجات مصرية في الأسواق الأفريقية، بجانب التوسع في إقامة المعارض في بعض البلدان الأفريقية خلال الفترة الراهنة.

ولفت رئيس التمثيل التجارى بوزارة الصناعة، إلى أن تدشين معرض صنع في مصر في العاصمة جوبا عاصمة جنوب السودان، يعد درة التاج للمعارض المصرية في الأسواق المصرية، حيث تتسم جنوب السودان بأرض خصبة ويمكن زيادة الاستثمارات المصرية فيها