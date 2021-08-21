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ضبط متهمين جمعا 3 ملايين جنيه مدخرات العاملين بالخارج في المنيا

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ضبط متهمين جمعا 3 ملايين جنيه مدخرات العاملين بالخارج في المنيا ضبط متهمين جمعا 3 ملايين جنيه مدخرات العاملين بالخارج في المنيا

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ضبطت أجهزة الأمن، السبت، متهمين اثنين بمحافظة المنيا، لقيامهما بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، بالاشتراك مع آخرين يعملان بإحدى الدول.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام 4 أشخاص، اثنان منهم يعملان بإحدى الدول، جميعهم مقيمون بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق يتمثل في قيام الاثنين اللذين يعملان بالخارج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للآخرين داخل البلاد من خلال حوالات بريدية أو برفقة المصريين العائدين للبلاد، إذ يقومان باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوي العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط اثنين من المتهمين، مقيمين بالبلاد، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي 3 ملايين جنيه.

المصرى اليوم

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