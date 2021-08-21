القبض على مندوب مبيعات بتهمة اختلاس 364 ألف جنيه من شركة للصناعات الغذائية

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ألقت أجهزة الأمن، السبت، القبض على مندوب مبيعات بشركة للصناعات الغذائية، لاتهامه باختلاس مبالغ مالية من الشركة جهة عمله.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا بقيام مندوب مبيعات بإحدى الشركات «للصناعات الغذائية» بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشركة جهة عمله.

أكدت تحريات الإدارة صحة الواقعة وقيام المتهم باستغلال طبيعة عمله كونه مندوب مبيعات بأحد أفرع الشركة، واختلاسه للمبالغ المالية التي يقوم بتحصيلها من بعض العملاء لتسليمها إلى خزينة الشركة، إلا أنه استولى عليها لنفسه، والتي بلغت قيمتها 364 ألف جنيه.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشركة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.