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بتعاملات 5.5 مليون جنيه.. القبض على متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج في الدقهلية

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بتعاملات 5.5 مليون جنيه.. القبض على متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج في الدقهلية بتعاملات 5.5 مليون جنيه.. القبض على متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج في الدقهلية

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ضبطت أجهزة الأمن، السبت، أحد الأشخاص بالدقهلية، لقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالحارج، بالاشتراك مع شقيقه المتواجد بإحدى الدول.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص «متواجد بإحدى الدول» وشقيقه، مقيمين بمركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاط إجرامي يتمثل في قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للمتهم الثاني بنظام المقاصة، والذي يقوم باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها عقب ذلك لذوي العاملين المصريين بتلك الدولة من أبناء قريته والقرى المجاورة من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل حصولهما على عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة.

بتقنين الإجراءات تمكن قوة أمنية من ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، بالاشتراك مع المتهم الأول المتواجد حالياً خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال 4 سنوات طبقاً للفحص المستندي 5 ملايين و500 ألف جنيه.

المصرى اليوم

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