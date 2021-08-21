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بحضور رانيا يوسف ونرمين الفقي ..ذبح عجل في الاحتفال باستئناف تصوير «شارع 9» ( صور )

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ذبح المنتج محروس المصري (عجل) احتفالا باستئناف تصوير أحدث أعماله التلفزيونية مسلسل التشويق الذي يحمل عنوان «شارع 9».

وشارك في الاحتفال بعض من ابطال المسلسل وهم رانيا يوسف ونرمين الفقي وسميرة صدقي وعهدي صادق وفريق العمل المشارك في أوردر اليوم خارج لوكيشن تصوير أحد مكاتب المحاماة.

ذبح عجل فى كواليس تصوير مسلسل شارع 9

وقال المنتج محروس المصري أن تصوير مسلسل «شارع 9» والعمل به يسير على قدم وساق للانتهاء من تصوير المسلسل ومونتاجه ليتم عرضه في أقرب وقت.

فريق عمل مسلسل شارع 9

وأضاف المصري أن فريق العمل حدث به بعض التغييرات سواء امام الكاميرا أو من خلفها نتيجة لانشغال البعض بأعمال أخرى، أو لرؤية الشركة الجديدة مع فريق الإخراج في اختيار عناصر افضل للتسكين في الادوار المهمة داخل احداث المسلسل، وذلك بعد الاستحواذ على إنتاج العمل من المنتج ابراهيم إسحاق.

يذكر أن مسلسل «شارع 9» بطولة رانيا يوسف، محمود عبدالمغني، نضال الشافعي، نرمين الفقي، أحمد سلامة، سميرة صدقي، شريف باهر، صبا الرافعي، تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبدالخالق.

المصرى اليوم

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