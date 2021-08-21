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تعلن القبض على مواطن بتهمة الإساءة للسيدة عائشة

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السعودية تعلن القبض على مواطن بتهمة الإساءة للسيدة عائشة تعلن القبض على مواطن بتهمة الإساءة للسيدة عائشة

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أعلنت الشرطة القبض على مواطن أساء للسيدة عائشة بنت أبي بكر، زوجة النبي محمد، وذلك في مقطع تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، وجاءت الواقعة بالتزامن مع إحياء ذكرى عاشوراء.

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، في بيان، إنه «إشارة إلى بث أحد الأشخاص مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ينطوي في محتواه على الإساءة لأم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- والمساس بجانب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليه»، وفقًا لـ«سي إن إن».

وأضاف المتحدث باسم شرطة الرياض أن ذلك الشخص «هو مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكان مصدر مسؤول في النيابة السعودية قد صرح، الجمعة، بأن «بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام أشخاص ببث مقطع فيديو وتداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ينطوي في محتواه على الإساءة إلى أم المؤمنين عائشة... فقد أصدر النائب العام سعود بن عبدالله المعجب أمرًا بسرعة القبض على المذكورين استنادً للمادتين (15 و17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم».

وأضاف المصدر أن «نشر ما من شأنه المساس بالرموز الدينية والقيم الإسلامية والآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال (حوالي 800 ألف دولار)».

وأكد المصدر أن النيابة العامة «ستطبق الأنظمة بكل حزم وقوة على المتجاوزين للقيم الدينية والمجتمعية وستستمر في ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

المصرى اليوم

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