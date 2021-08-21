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انطلاق التنسيق الإلكتروني بمعامل جامعة الأقصر

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انطلقت صباح اليوم السبت، بمعامل جامعة الأقصر، التنسيق الالكتروني المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة الراغبين في تسجيل الرغبات بمعامل الحاسب الالي بالجامعة، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر.

التنسيق الإلكترونى لجامعة الاقصر

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه تم تجهيز ثلاثة معامل بطاقة 150 جهاز كمبيوتر، بكليات الحاسبات والمعلومات والسياحة والفنادق والفنون الجميلة.

التنسيق الإلكترونى لجامعة الاقصر

وأوضح الدكتور محمد محجوب، إلى أنه تيسيرًا على الطلاب يتواجد بمعامل الحاسب الآلي بالجامعة المختصين من المعلومات وشئون التعليم والطلاب، لمساعدة الطلاب في تسجيل الرغبات بشكل صحيح، مؤكدا على ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات وتعقيم مقار التنسيق وتهيئة الجو الملائم للطلاب خلال إجراءات التنسيق.

المصرى اليوم

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