بدء التظلمات واحتجاجات علي نتيجة "البابلشيت"

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بالتزامن مع بدء اليوم الأول لتقديم التظلمات الثانوية العامة، منذ الساعات الأولي من صباح اليوم السبت تجمع العشرات من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة وأبناءهم أمام البوابة الرئيسية لوزارة التربية والتعليم للمطالبة بإعادة تصحيح أوراق إجابة أبناءهم وتعديل الدرجات التي حصلوا عليها وقالوا أن أبناءهم بذلوا مجهود كبير خلال العام الدراسي، والنتيجة التي حصلوا عليها غير معبرة عن مجهود أبناءهم وأكدوا أن ابنائهم ضحايا نظام تعليمي جديد وطريقة في تصحيح ساهمت في انقاص شديد للدرجات التي حصلوا عليها.

وأوضحت احدي الطالبات التي رفضت ذكر اسمها انها كانت تتوقع نتيجه أفضل خاصة مع حصولها خلال السنوات السابقة علي درجات عالية وحصلت علي ترتيب متقدم علي مستوي مدرستها في المرحلة الإعدادية.

وأكد احد اولياء الامور أنه كان عام دراسي صعب وواجه الطلاب صعوبات كثيرة بسبب تخبط القرارات والنتيجه النهائية وصفها بأنها "ظالمة". وقال أخر إن ابنه رسب في مادتين رغم حصوله علي درجات مرتفعه في باقي المواد وهذه المرة الاولي التي يرسب فيها ابنه.

وطالب الأهالي بإعادة تصحيح أوراق الاجابة خاصة مع زيادة أعداد الراسبين التي وصلت إلي ١٦٠ الف طالب.

شهد شارع الفلكي ومحيط وزارة التربية والتعليم تعزيزات امنية مشددة وتحديد مناطق محدد للسير بالشارع وطالب القوات الامنية المتجمهرين بالوقوف بعيدا عن محيط الوزارة والالتزام بالهدوء.