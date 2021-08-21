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احتجاجات في أمريكا لمنع سفينة إسرائيلية من تفريغ حمولتها

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احتجاجات في أمريكا لمنع سفينة إسرائيلية من تفريغ حمولتها احتجاجات في أمريكا لمنع سفينة إسرائيلية من تفريغ حمولتها

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احتج نشطاء أمريكيون متضامنون مع الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة الأميركية لمنع السفن الإسرائيلية من التحميل والتفريغ في ميناء مدينة تامبا بولاية فلوريدا.

ونظم النشطاء وقفة امام مبنى نقابات عمال ميناء وسط تامبا، ووزعوا منشورات وملصقات، تتضمن معلومات عن خروقات حقوق الانسان التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، وتطالبهم بمقاطعة العمل في تفريغ وتحميل السفن الاسرائيلية التابعة لشركة «زيم».

و نظم فرع جامعة «تامبا» عن منظمة «طلاب من أجل العدالة في فلسطين» يوم أمس، تظاهرة شارك فيها العشرات من المتضامنين امام بوابة الميناء، احتجاجا على تفريغ سفينة اسرائيلية حمولتها في الميناء، وحثوا عمال الشحن والتفريغ في الميناء على مقاطعة سفن الشركة الإسرائيلية.

وأشار فرع الجامعة، في بيان صحفي، أن شركة «زيم» غالبا ما تنقل عبر سفنها معدات وتكنولوجيا عسكرية من والى إسرائيل، اضافة إلى الأسلحة، والمعدات اللوجستية، التي تستخدم لارتكاب جرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

يذكر أن هذه الفعالية تعتبر جزءا من حملة «أوقفوا السفن الاسرائيلية»، التي نجحت في منع تحميل وتفريغ سفن تلك الشركة في عدة موانئ أميركية وعالمية.

المصرى اليوم

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