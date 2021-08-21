تنس طاولة الأهلي يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية للأندية

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تأهل فريق رجال تنس طاولة بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي البطولة العربية للأندية، المقامة حاليا في الأردن، بعد الفوز الذي حققه مساء أمس الجمعة على السليمانية العراقي، بنتيجة 3-0 على صالة جامعة عمان الأهلية.

وواصل فريق رجال تنس طاولة الأهلي عروضه القوية خلال البطولة، وحقق الفوز على السليمانية العراقي، وذلك بمشاركة كل من سيد لاشين، وعمر عصر، ومحمد البيلي.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة اليوم السبت، على أن يخوض مواجهة نصف النهائي غدًا الأحد، مع الفائز من فريقي سار البحريني والجيش الرياضي القطري.

وكان فريق رجال «تنس طاولة الأهلي» قد حقق الفوز في المواجهات الثلاث التى خاضها خلال دور المجموعات، بنتيجة 3-0، على حساب أندية البيشمركة العراقي والأرثوذكسي الأردني، وأخيرًا التضامن الكويتي.

وقال أشرف عبد الفتاح المدير الفني لتنس طاولة الأهلي: "إن الفوز الذي تحقق على السليمانية العراقي جاء عن جدارة واستحقاق"، مشيدًا بخبرات اللاعبين وتركيزهم، وقال إن المواجهات المقبلة لن تكون سهلة، وتحتاج إلى جهد مضاعف، من أجل التتويج باللقب.

وتضم قائمة فريق رجال «تنس طاولة الأهلي» المشاركة في البطولة كلا من: سيد لاشين، ومحمد البيلي، وعمر عصر، وخالد عصر، وشادي مجدي، ومحمد شومان.

ويترأس بعثة «تنس طاولة الأهلي» الكابتن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، وتضم كلا من أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، وعادل شومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.