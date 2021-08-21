فرقة بهججة تنظم ورشة عمل للغناء الكوميدي

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تحت شعار «مين تحب تغني معانا الحفلة الجاية؟» أعلنت فرقة بهججة عن بدء مشروعها الجديد «بهججة مايك» بدعم من الاتحاد الأوروبي واتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية في مصر. فتح المشروع باب التقديم للمواهب النسائية في الغناء يوم 2 أغسطس الجاري، وآخر فرصة للتقديم ستكون يوم 23 أغسطس المقبل.

يستهدف المشروع تقديم مواهب غنائية جديدة من خلال تنظيم ورشة فنية مجانية في الغناء الكوميدي، تنتهي بحفل موسيقي للمشاركات مع مطربات فرقة بهججة. تلقت بهججة حتى الآن ما يزيد عن 90 طلب للمشاركة في الورشة.

يتيح المشروع الفرصة لـ ـ20 مشارِكة لتقديم أنفسهن كمغنّيّات لأوّل مرّة، بأسلوب بهججة، حيث يتم اختيار المشاركات من خلال فيديو تجربة أداء بالإضافة لملء استمارة تقدّم، كما لا يوجد حد أدنى أو أقصى للسن ولا توجد شروط للخبرة، فقط يشترط وجود الموهبة.

أما ورشة الغناء الكوميدي التي ستستمر لمدة شهرين يقدّمها المخرج الموسيقي والملحن أيمن حلمي، مؤسس فرقة بهججة، وستكون في مساحة كالتوجراف في الدقي. ستتضمن الورشة مشاركات من القاهرة وكل محافظات مصر.

بهججة فرقة موسيقية نسائية كوميدية، تأسست عام 2015 وتقع على الحدود بين الموسيقى وفن الأداء، تضم 5 فنانات و7 موسيقيين، وتسعى لإحياء القالب الكوميدي الموسيقي الغنائي المصري «المونولوج» وتقديم أغاني معاصرة خفيفة وفكاهية ترتبط بالواقع المصري والحياة اليومية بالقاهرة.

تقدّم الورشة للمشاركات الفرصة لتعلّم أساسيات الغناء الفردي والجماعي، وتدريب الصوت، ومعرفة أشكال الغناء الكوميدي وأدوات الإضحاك في الأغاني، وكذلك أداء الأغاني على المسرح والتدريب على أغنية لغنائها مع بهججة.

وسيتم تقديم نتاج الورشة بمشاركة المواهب الجديدة في حفل ختامي باسم «بهججة مايك» في بداية شهر نوفمبر المقبل.