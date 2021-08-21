أخبار عاجلة

أحمد مجاهد عن تدخل أبو ريدة في قراراته: والله غير صحيح .. فيديو -
«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اقتحام بلطجية لمنازل مواطنين بحدائق القبة -
خبير لوائح: قرار إيقاف شيكابالا باطـل -
نائب محافظ أسوان يتابع إصلاح كسر خط مياه الشرب الرئيسي -
«الداخلية»: ضبط 165 ألف كتاب خارجي تعليمي داخل مطبعة غير مرخصة -
من هو الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر الذي نعته الكنيسة؟ -
ملخص الأحد الكروي .. مباريات في الغرب وخلافات في الشرق -
محافظ ظهران الجنوب يدشن "قصر الوادعي التراثي" بوسط البلدة القديمة -
رئيس الوزراء اليمني يتابع تداعيات العملية الإرهابية الحوثية ضد قاعدة العند -
في ليلة ظهور ميسي .. باريس سان جيرمان يعود بالفوز من أرض رانس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

فريق أثري لترميم وتنظيف مقتنيات متحف الإسكندرية القومي (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ فريق أثرى متخصص في أعمال تنظيف وتعقيم وترميم مقتنيات متحف الاسكندرية القومى، الموجودة في فتارين العرض المتحفي والبالغ عددها 33 فترينة عرض، منتشرة في جميع طوابق المتحف، حيث يتم المرور يوميا على الفتارين وفى حالة رصد أي تغيرات على بيئة الأثر يتم التدخل على الفور للترميم والتنظيف للحفاظ عليها.

وقال مصدر مسؤول في المتحف لـ«المصرى اليوم»، إن أعمال الترميم التي يقوم بها فريق اثرى متخصص في الترميم الدقيق للمقتنيات تشمل جميع جوانب المتحف، وفتارين العرض المتحفى، فضلاً عن تصيين نظم الإضاءة والتأمين من خلال متخصصين آخرين،حيث تتم الأعمال بصفة دورية، لإعادة ترتيب المُقتنيات الأثرية.

وأضاف أن المتحف يضم في قاعاته وفتارينه، 1366 قطعة أثرية، مشيراً إلى أن الترميم والتنظيف يتم بعد تشكيل لجنة على لفتح الفتارين التي تضم قطع أثرية يتطلب الأمر ترميمها بشكل عاجل وتضم في عضويتها رئيس النبطشية وأمين العهدة واحد أخصائي الترميم ومشرف امن المتحف وشرطة المتحف واخصائيى، مشيرا إلى أن أعمال التنظيف تجرى من خلال أخصائي الترميم، واعمال التعديل في سيناريو العرض يقوم بها فنيين بالتنسيق مع المدير العام، وأعمال الإضاءة يقوم بها فني الكهرباء الموجود بالمتحف.

وأوضح المصدر أنه حرصا من القائمين على المتحف على ظهور الكُنُوز الأثريَّة في أبهىٰ صورة، قام فريق أثرى متخصص بأعمال صيانة وتنظيف شمعدان christofle، حيث يعود تاريخ الشمعدان إلى العصر الحديث، فهو من مُقْتَنيات الأمير محمد على توفيق.

وفى سياق متصل، أقام متحف الإسكندرية القومي على هامش عيد وفاء النيل الذي تحتفل به في يوم 18 أغسطس من كل عام، ورشة تعليمية وترفيهية تحت عنوان «»الأسماك النيلية في مصر القديمة«، للتعرف على أنواع مختلفة من الأسماك النيلية التي عرفها المصري القديم وصورها على جدران المقابر، وذلك من خلال ورشة قام الأطفال خلالها بعمل نموذج من الكرتون لتميمة السمكة»نخاو«والتي اعتقد المصري القديم في قدرتها على حماية الأطفال من الغرق، كما أجاب الأطفال على مجموعة من الأسئلة التي قَيَّمت مدى استيعاب الأطفال المشاركون للمعلومات المطروحة في الورشة.

فريق أثري لترميم وتنظيف مقتنيات متحف الاسكندرية القومى .. وورشة تعريفية للأطفال بسمكة "نخاو" (صور)
فريق أثري لترميم وتنظيف مقتنيات متحف الاسكندرية القومى .. وورشة تعريفية للأطفال بسمكة "نخاو" (صور)
فريق أثري لترميم وتنظيف مقتنيات متحف الاسكندرية القومى .. وورشة تعريفية للأطفال بسمكة "نخاو" (صور)
فريق أثري لترميم وتنظيف مقتنيات متحف الاسكندرية القومى .. وورشة تعريفية للأطفال بسمكة "نخاو" (صور)
فريق أثري لترميم وتنظيف مقتنيات متحف الاسكندرية القومى .. وورشة تعريفية للأطفال بسمكة "نخاو" (صور)
فريق أثري لترميم وتنظيف مقتنيات متحف الاسكندرية القومى .. وورشة تعريفية للأطفال بسمكة "نخاو" (صور)
فريق أثري لترميم وتنظيف مقتنيات متحف الاسكندرية القومى .. وورشة تعريفية للأطفال بسمكة "نخاو" (صور)
فريق أثري لترميم وتنظيف مقتنيات متحف الاسكندرية القومى .. وورشة تعريفية للأطفال بسمكة "نخاو" (صور)
فريق أثري لترميم وتنظيف مقتنيات متحف الاسكندرية القومى .. وورشة تعريفية للأطفال بسمكة "نخاو" (صور)
فريق أثري لترميم وتنظيف مقتنيات متحف الاسكندرية القومى .. وورشة تعريفية للأطفال بسمكة "نخاو" (صور)
فريق أثري لترميم وتنظيف مقتنيات متحف الاسكندرية القومى .. وورشة تعريفية للأطفال بسمكة "نخاو" (صور)
فريق أثري لترميم وتنظيف مقتنيات متحف الاسكندرية القومى .. وورشة تعريفية للأطفال بسمكة "نخاو" (صور)
فريق أثري لترميم وتنظيف مقتنيات متحف الاسكندرية القومى .. وورشة تعريفية للأطفال بسمكة "نخاو" (صور)
فريق أثري لترميم وتنظيف مقتنيات متحف الاسكندرية القومى .. وورشة تعريفية للأطفال بسمكة "نخاو" (صور)
فريق أثري لترميم وتنظيف مقتنيات متحف الاسكندرية القومى .. وورشة تعريفية للأطفال بسمكة "نخاو" (صور)
فريق أثري لترميم وتنظيف مقتنيات متحف الاسكندرية القومى .. وورشة تعريفية للأطفال بسمكة "نخاو" (صور)

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مجاهد: مصير الدوري الجديد وكأس مصر خلال 48 ساعة.. فيديو

مجاهد: مصير الدوري الجديد وكأس مصر خلال 48 ساعة.. فيديو

اتحاد الكرة المصري يوقف "شيكابالا" 8 أشهر وغرامة نصف مليون جنيه!

اتحاد الكرة المصري يوقف "شيكابالا" 8 أشهر وغرامة نصف مليون جنيه!

رسميًا..مدافع الأهلي أول صفقات المصري الصيفية

رسميًا..مدافع الأهلي أول صفقات المصري الصيفية

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2022

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2022