فريق أثري لترميم وتنظيف مقتنيات متحف الإسكندرية القومي (صور)

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بدأ فريق أثرى متخصص في أعمال تنظيف وتعقيم وترميم مقتنيات متحف الاسكندرية القومى، الموجودة في فتارين العرض المتحفي والبالغ عددها 33 فترينة عرض، منتشرة في جميع طوابق المتحف، حيث يتم المرور يوميا على الفتارين وفى حالة رصد أي تغيرات على بيئة الأثر يتم التدخل على الفور للترميم والتنظيف للحفاظ عليها.

وقال مصدر مسؤول في المتحف لـ«المصرى اليوم»، إن أعمال الترميم التي يقوم بها فريق اثرى متخصص في الترميم الدقيق للمقتنيات تشمل جميع جوانب المتحف، وفتارين العرض المتحفى، فضلاً عن تصيين نظم الإضاءة والتأمين من خلال متخصصين آخرين،حيث تتم الأعمال بصفة دورية، لإعادة ترتيب المُقتنيات الأثرية.

وأضاف أن المتحف يضم في قاعاته وفتارينه، 1366 قطعة أثرية، مشيراً إلى أن الترميم والتنظيف يتم بعد تشكيل لجنة على لفتح الفتارين التي تضم قطع أثرية يتطلب الأمر ترميمها بشكل عاجل وتضم في عضويتها رئيس النبطشية وأمين العهدة واحد أخصائي الترميم ومشرف امن المتحف وشرطة المتحف واخصائيى، مشيرا إلى أن أعمال التنظيف تجرى من خلال أخصائي الترميم، واعمال التعديل في سيناريو العرض يقوم بها فنيين بالتنسيق مع المدير العام، وأعمال الإضاءة يقوم بها فني الكهرباء الموجود بالمتحف.

وأوضح المصدر أنه حرصا من القائمين على المتحف على ظهور الكُنُوز الأثريَّة في أبهىٰ صورة، قام فريق أثرى متخصص بأعمال صيانة وتنظيف شمعدان christofle، حيث يعود تاريخ الشمعدان إلى العصر الحديث، فهو من مُقْتَنيات الأمير محمد على توفيق.

وفى سياق متصل، أقام متحف الإسكندرية القومي على هامش عيد وفاء النيل الذي تحتفل به مصر في يوم 18 أغسطس من كل عام، ورشة تعليمية وترفيهية تحت عنوان «»الأسماك النيلية في مصر القديمة«، للتعرف على أنواع مختلفة من الأسماك النيلية التي عرفها المصري القديم وصورها على جدران المقابر، وذلك من خلال ورشة قام الأطفال خلالها بعمل نموذج من الكرتون لتميمة السمكة»نخاو«والتي اعتقد المصري القديم في قدرتها على حماية الأطفال من الغرق، كما أجاب الأطفال على مجموعة من الأسئلة التي قَيَّمت مدى استيعاب الأطفال المشاركون للمعلومات المطروحة في الورشة.

فريق أثري لترميم وتنظيف مقتنيات متحف الاسكندرية القومى .. وورشة تعريفية للأطفال بسمكة "نخاو" (صور)

فريق أثري لترميم وتنظيف مقتنيات متحف الاسكندرية القومى .. وورشة تعريفية للأطفال بسمكة "نخاو" (صور)

فريق أثري لترميم وتنظيف مقتنيات متحف الاسكندرية القومى .. وورشة تعريفية للأطفال بسمكة "نخاو" (صور)

فريق أثري لترميم وتنظيف مقتنيات متحف الاسكندرية القومى .. وورشة تعريفية للأطفال بسمكة "نخاو" (صور)

فريق أثري لترميم وتنظيف مقتنيات متحف الاسكندرية القومى .. وورشة تعريفية للأطفال بسمكة "نخاو" (صور)

فريق أثري لترميم وتنظيف مقتنيات متحف الاسكندرية القومى .. وورشة تعريفية للأطفال بسمكة "نخاو" (صور)

فريق أثري لترميم وتنظيف مقتنيات متحف الاسكندرية القومى .. وورشة تعريفية للأطفال بسمكة "نخاو" (صور)

فريق أثري لترميم وتنظيف مقتنيات متحف الاسكندرية القومى .. وورشة تعريفية للأطفال بسمكة "نخاو" (صور)

فريق أثري لترميم وتنظيف مقتنيات متحف الاسكندرية القومى .. وورشة تعريفية للأطفال بسمكة "نخاو" (صور)

فريق أثري لترميم وتنظيف مقتنيات متحف الاسكندرية القومى .. وورشة تعريفية للأطفال بسمكة "نخاو" (صور)

فريق أثري لترميم وتنظيف مقتنيات متحف الاسكندرية القومى .. وورشة تعريفية للأطفال بسمكة "نخاو" (صور)

فريق أثري لترميم وتنظيف مقتنيات متحف الاسكندرية القومى .. وورشة تعريفية للأطفال بسمكة "نخاو" (صور)

فريق أثري لترميم وتنظيف مقتنيات متحف الاسكندرية القومى .. وورشة تعريفية للأطفال بسمكة "نخاو" (صور)

فريق أثري لترميم وتنظيف مقتنيات متحف الاسكندرية القومى .. وورشة تعريفية للأطفال بسمكة "نخاو" (صور)

فريق أثري لترميم وتنظيف مقتنيات متحف الاسكندرية القومى .. وورشة تعريفية للأطفال بسمكة "نخاو" (صور)