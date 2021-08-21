بعد نشرها صورة بالحجاب .. دينا تكشف حقيقة تجسيد شخصية «السيدة زينب»

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كشفت الفنانة دينا حقيقة تجسيد شخصية «السيدة زينب» حفيدة الرسول رضى الله عنها، وذلك بعدما نشرت صورا لها بالحجاب من كواليس تصوير مسلسل «السيدة زينب»، وتواردت شائعات عن طبيعة العمل واستناده إلى أساس ديني.

ونشرت «دينا» صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتبت: «السيدة زينب مسلسل اجتماعي وليس ديني وقيامي بتجسيد شخصية السيدة زينب أمر غير صحيح بالمرة».

وتابعت: «المسلسل لا يتعرض بالأساس لشخصية السيدة زينب رضي الله عنها من قريب أو بعيد، وإنما أحداث العمل فقط تدور في حي السيدة زينب، وما يرتبط بهذا الحي العريق من موروثات ثقافية وعادات اجتماعية».

واستطردت: «المسلسل يدور في إطار اجتماعى بحت وليس له أي علاقة بالدين، وأنا بمثل دور سيدة محجبة، المسلسل بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر والفنان محمود عبدالمغنى، وأحمد وفيق وليلى عز العرب وحسام داغر، ومن تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى«.

مسلسل «السيدة زينب» بطولة سوسن بدر، محمود عبدالمغني، دينا، وأحمد وفيق وليلى عز العرب وحسام داغر، ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا، حكاية «مالناش إلا بعض» من مسلسل «ورا كل باب» الذي عرض قبل شهر رمضان الماضي، ويقدم نوعية القصص المنفصلة المتصلة، بطولة صابرين وجمال عبدالناصر وأحمد خليل وإخراج أيمن الشايب.