«الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. وسقوط أمطار في هذه المناطق

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كشفت منار غانم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، السبت، بالإضافة إلى موعد تراجع درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار على بعض المناطق.

قالت «غانم» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «إكسترا نيوز»، إن درجات الحرارة ستتراوح بين 35 و36 درجة خلال الأسبوع الجاري، بمعنى أنه سيكون طقس حار رطب على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومحافظات الوجه البحري، أما محافظات السواحل الشمالية ستتراوح درجات الحرارة بها بين 31 و32 درجة.

أضافت: «نسب الرطوبة المرتفعة مستمرة حتى نهاية أغسطس وبداية سبتمبر».

وأشارت إلى انتهاء فصل الصيف بحلول 22 سبتمبر، حيث ستبدأ درجات الحرارة تنخفض بالتدريج وكذلك نسب الرطوبة.