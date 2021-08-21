«المصري اليوم» ترصد معدلات التنفيذ بمشروع حماية «قايتباي» بالإسكندرية (صور وفيديو)

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رصدت «المصرى اليوم»، بالصور والفيديو، معدلات تنفيذ مشروع حماية بحرية ودرء خطورة لقلعة قايتباي في منطقة بحرى الاسكندرية، حيث تواصل الشركة المنفذة أعمال أول مشروع هندسي بحرى متكامل من نوعه لحماية القلعة بتكلفة تقارب 267 مليون جنيه، على حساب الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والرى.

وأجرت الجريدة، جولة ميدانية لمتابعة أعمال الحماية البحرية للقلعة وانشاء اللسان داخل البحر والممشى الخرسانى وإنزال الكتل والبلوكات الخرسانية والدبش، حيث تجري الأعمال على قدم وساق وتنتشر الأوناش الضخمة وسيارات نقل الكتل بكافة جوانب المشروع.

وقال المهندس اشرف حبيشى، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في وزارة الموارد المائية والرى، إن الجهة المنفذة لأعمال حماية وترميم ودرء خطوة قلعة قايتباى والصخرة الأم في الإسكندرية، أنهت حوالى 95% من الأعمال حتى الآن، وتم الانتهاء من تنفيذ الكوبري والابراج والرصيف البحرى والحاجز وكذا باقي البلاطات الموجودة أعلى الرصيف الذي تم انشاؤه بطول 520 متراً والذى يأتى ضمن المشروع.

وأضاف «حبيشى»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه كان من المقرر تسليم المشروع والانتهاء منه في أغسطس الجارى، إلا أنه نظرا لحدوث بعض الأمور الخارجة عن إرادة الجميع والتى أثرت على معدلات التنفيذ، وبسببها تم تأخر تسليم المشروع حتى أوائل ديسمبر المقبل، بدلاً من اغسطس الجارى، مشيرا إلى أن السبب في التأخير يرجع إلى عدم امكانية المقاول المنفذ في تدبير حوالى 4 آلاف متر دبش إلا أنه بدأت الأمور تسير بشكل طبيعى حالياً، حيث ترتبط الأعمال اللاحقة بالدبش الذي يتم انزاله في البحر أسفل البلوكات.

وأوضح أن المقاول انتهى من أعمال إنشاء اللسان البحري والحاجز الغاطس والكوبرى، ومعظم الأعمال التدعيمية بالكتل الخرسانية، لافتاً إلى أن مشروع حماية الصخرة الأم للقلعة وعمل لسان بحرى، يعد المشروع الأضخم لموقع أثري على سواحل الشواطئ المصرية، خاصة وأنه جرى الالتزام بتصميم الابراج الاربعة المنشأة على طرفى الكوبرى على الطراز المملوكى، فضلاً عن انشاء مرسي يخوت، وحاجز أمواج، ومشاية خرسانية.

ويقع المشروع في 5 أجزاء الجزء الأول عبارة عن بناء حاجز أمواج بطول 520 متراً، ومشاية خرسانية بطول 110 مترا ولسان حجرى بطول 30 متراً ورصيف بحري بطول 100 متر وتنفيذ أعمال تغذية بالرمال في المسافة ما بين اللسان القديم وسور القلعة بهدف إنشاء شاطئ رملى يتم الاستفادة منه في موسم الصيف حيث يمتد اللسان الخرسانى من غرب القلعة وياخد شكل دوراني حتى الشمال (كيرف) بحيث يحيط بالقلعة من الغرب وحتى الشمال ويبعد عن القلعة بحوالي 200 متراً من الناحية الشمالية وهو لسان حماية وسياحى في نفس الوقت.

«المصرى اليوم» أجرت بث مباشر للأعمال الجارية بالمشروع البحرى الهندسى لقلعة قايتباى :

"المصرى اليوم" ترصد معدلات التنفيذ بمشروع حماية "قايتباى" بالاسكندرية .. والتسليم فى ديسمبر 2021 (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" ترصد معدلات التنفيذ بمشروع حماية "قايتباى" بالاسكندرية .. والتسليم فى ديسمبر 2021 (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" ترصد معدلات التنفيذ بمشروع حماية "قايتباى" بالاسكندرية .. والتسليم فى ديسمبر 2021 (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" ترصد معدلات التنفيذ بمشروع حماية "قايتباى" بالاسكندرية .. والتسليم فى ديسمبر 2021 (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" ترصد معدلات التنفيذ بمشروع حماية "قايتباى" بالاسكندرية .. والتسليم فى ديسمبر 2021 (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" ترصد معدلات التنفيذ بمشروع حماية "قايتباى" بالاسكندرية .. والتسليم فى ديسمبر 2021 (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" ترصد معدلات التنفيذ بمشروع حماية "قايتباى" بالاسكندرية .. والتسليم فى ديسمبر 2021 (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" ترصد معدلات التنفيذ بمشروع حماية "قايتباى" بالاسكندرية .. والتسليم فى ديسمبر 2021 (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" ترصد معدلات التنفيذ بمشروع حماية "قايتباى" بالاسكندرية .. والتسليم فى ديسمبر 2021 (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" ترصد معدلات التنفيذ بمشروع حماية "قايتباى" بالاسكندرية .. والتسليم فى ديسمبر 2021 (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" ترصد معدلات التنفيذ بمشروع حماية "قايتباى" بالاسكندرية .. والتسليم فى ديسمبر 2021 (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" ترصد معدلات التنفيذ بمشروع حماية "قايتباى" بالاسكندرية .. والتسليم فى ديسمبر 2021 (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" ترصد معدلات التنفيذ بمشروع حماية "قايتباى" بالاسكندرية .. والتسليم فى ديسمبر 2021 (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" ترصد معدلات التنفيذ بمشروع حماية "قايتباى" بالاسكندرية .. والتسليم فى ديسمبر 2021 (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" ترصد معدلات التنفيذ بمشروع حماية "قايتباى" بالاسكندرية .. والتسليم فى ديسمبر 2021 (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" ترصد معدلات التنفيذ بمشروع حماية "قايتباى" بالاسكندرية .. والتسليم فى ديسمبر 2021 (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" ترصد معدلات التنفيذ بمشروع حماية "قايتباى" بالاسكندرية .. والتسليم فى ديسمبر 2021 (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" ترصد معدلات التنفيذ بمشروع حماية "قايتباى" بالاسكندرية .. والتسليم فى ديسمبر 2021 (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" ترصد معدلات التنفيذ بمشروع حماية "قايتباى" بالاسكندرية .. والتسليم فى ديسمبر 2021 (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" ترصد معدلات التنفيذ بمشروع حماية "قايتباى" بالاسكندرية .. والتسليم فى ديسمبر 2021 (صور وفيديو)