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درجات الحرارة عاودت الارتفاع .. طقس حار على الإسكندرية والشواطئ كاملة العدد

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درجات الحرارة عاودت الارتفاع .. طقس حار على الإسكندرية والشواطئ كاملة العدد درجات الحرارة عاودت الارتفاع .. طقس حار على الإسكندرية والشواطئ كاملة العدد

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عاودت درجات الحرارة الارتفاع مرة أخرى على محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، لتسود الاجواء موجة من الطقس الحار فيما تراوحت درجة الحرارة العظمى بين 33 إلى 31 درجة مئوية وساهم ارتفاع نسبة الرطوبة التي تخطت 60% في شعور المواطنين بالحر.

ودفعت الموجة الحارة للمواطنين إلى الهروب إلى شواطىء المدينة والتي شهدت إقبال كثيف من المواطنين وساهمت رحلات اليوم الواحد التي تأتي من المحافظات المجاورة والأقاليم في زحام شديد بشواطىء شرق الإسكندرية والتى تخطت نسبة الإشغال فيها 80% من طاقتها الاستيعابية .

وفى سياق متصل أعلنت سلطات ميناء الاسكندرية إستمرار فتح البوغاز أمام حركة الملاحة البحرية. فيما استمرت كافة أعمال الصيد بالميناء الشرقى وسواحل المدينة بصورة طبيعية.

المصرى اليوم

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