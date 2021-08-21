الأمم المتحدة : 55700 سوداني تضرروا من السيول والفيضانات

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اثرت السيول والفيضانات على اثنتي عشرة ولاية سودانية وتضررت من جرائها قري وطرق ومؤسسات واملاك خاصة في كل من الجزيرة والنيل الأزرق والقضارف والخرطوم وشمال كردفان والشمالية ونهر النيل وسنار وجنوب دارفور وجنوب كردفان وغرب دارفور والنيل الأبيض.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية «سونا»: أنه وفقا لتقرير نشرته الامم المتحدة ولخصت فيه كل الاضرار التي تم حصرها فان أكثر من 55700 شخص في جميع أنحاء السودان اصابهم ضرر جراء السيول والفيضانات وذلك حتى مساء الخميس 19 من اغسطس ودمر ما مجموعه 3650 منزلًا، وتضرر 7500 منزل اخر، وتأثرت العديد من البنى التحتية العامة والأراضي الزراعية مثل منطقة الفاو.

و قالت الامم المتحدة «انه سيتم إجراء مزيد من التقييمات في ولايتي النيل الأزرق والخرطوم للتحقق من الاحتياجات وعدد الأشخاص المتضررين.

وأشار التقرير أنه في ولاية النيل الازرق تضرر أكثر من 1820 شخصًا (364 أسرة) من الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في مدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق.

وبحسب وزارة الري والموارد المائية السودانية فقد بلغ منسوب مياه النيل بمحطة الدم بولاية النيل الأزرق حتى 18 أغسطس 12.78 مترًا وهو أعلى من مستوى مخاطر الفيضانات البالغ 12.3 مترًا.

وتظهر تنبؤات مركز إيجاد للتنبؤات المناخية والتطبيقات (ICAPC) أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدًا في الفترة بين 17 و24 أغسطس في شرق السودان وغرب إثيوبيا، مما قد يتسبب في حدوث فيضانات نهرية في ولاية النيل الأزرق.

ووفقا لنشرة الامم المتحدة الدورية من (اوشا)فانه وفي الخرطوم وحتى 17 أغسطس، تضرر أكثر من 1،585 شخصًا (150 اسرة) من الأمطار الغزيرة والفيضانات في محليات أم درمان وجبل أولياء وشرق النيل وكرري بولاية الخرطوم. سيتم إجراء تقييم مشترك بين الوكالات للمناطق المتضررة في محلية أم درمان في 22 أغسطس. سيتم إجراء تقييمات الاحتياجات الخاصة بالقطاعات في محليات جبل أولياء وشرق النيل وكرري لتحديد الاحتياجات ذات الأولوية.

وفقًا لوزارة الري والموارد المائية السودانية بلغ منسوب مياه النيل في ولاية الخرطوم حتى 18 أغسطس 17.14 مترًا وهو أعلى من مستوى مخاطر الفيضانات البالغ 16.50 مترًا.