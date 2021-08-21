★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ،وبمشاركة عدد من الوزراء في مقدمتهم الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بإعادة فتح دورات المياه ومصلى السيدات والسماح بإقامة صلاة الجنازة بجميع مساجد الجمهورية، أسوة بفتح المسارح ،ودور السينما، وإقامة حفلات المطربين، وحفلات المهرجانات الشعبية كاملة العدد، في الساحل الشمالي وشرم الشيخ، والغردقة، وحفلات دار الاوبرا ،وفتح صالات الافراح في عدد ليس قليل، من القاعات الخاصة والتابعة للدولة، وداخل الفنادق والأندية.

وقال «قورة» في تصريحات له اليوم السبت، إن قرار غلق دورات المياه ومصلى السيدات ومنع إقامة صلاة الجنازة بالمساجد كان الهدف منه الحد من الزحام ومراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، لمواجهة إنتشار الإصابة والحد من أعداد الوفيات.

و أضاف أنه في ظل نجاح الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا بشهادة المنظمات الدولية، ووجود اللقاح والبدء في تطعيم كافة المواطنين بالمجان، الامر الذي يشير إلى عودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى، بفتح دورات المياه بالمساجد ليتاح للمصلين استخدام جميع مرافق المساجد الطبيعية، وإعادة صلاة الجنائز على المتوفين في جميع المساجد، خاصة، وان هناك أصحاب أمراض مزمنة كالسكر وغيره، وهناك كبار السن لا يستطيعون الخروج من صلاة الجماعة للذهاب إلى المنزل للوضوء والعودة مرة أخرى للمسجد.

و تابع «قورة»: «على الحكومة الاستجابة إلى طلبى، الذي انقله نيابة عن ملايين المصريين الذين يطالبون من نواب الشعب التدخل لدى الحكومة، بفتح دورات المياه وإقامة صلاة الجنازة بجميع مساجد الجمهورية، أسوة بفتح المسارح والمهرجانات الشعبية».