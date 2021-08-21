تحصين ٣٩ ألف طائر ضد مرض إنفلونزا الطيور بمحافظة الشرقية

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شكلت مديرية الطب البيطري بالشرقية، لجان عمل للتحصين ضد مرض أنفلونزا الطيور بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بنطاق المحافظة ووقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها وكذلك الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية قامت خلال شهر يوليه الجاري بتحصين 39 ألف و860 طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور، بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور على 349 منزل بالقرى والمدن ومزارع الدواجن، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بتنظيم 200 ندوة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة، للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور لتحقيق النمو المطلوب ،والزيادة في الثروة الداجنة وللحفاظ على صحة المواطنين.