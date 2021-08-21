بعد التنمر عليه..لقاء الخميسي تتغزل في زوجها : «الحب الأبدي»

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وجهت الفنانة لقاء الخميسي رسالة غزل لزوجها محمد عبدالمنصف، الشهير بـ«أوسا»، حارس مرمى وادي دجلة، وذلك عقب التنمر الذي تعرّض له الأخير.

ونشرت لقاء صورة رومانسية تجمعها بزوجها على متن يخت، خلال قضاء إجازتهما الصيفية، وعلقت عليها قائلةً : «الحب الأبدي».

ولاقت الصورة تفاعلاً كبيراً من جانب جمهورهم ومحبيهم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوا لهما بالتوفيق في حياتهما الخاصة.

وكانت قد وجهت الفنانة لقاء الخميسي، رسالة شديدة اللهجة إلى متابعيها عبر صفحتها الرسمية على«إنستجرام».

ونشرت لقاء الخميسي، صورة لزوجها اللاعب محمد عبدالمنصف، وعلقت قائلة: «محمد عبدالمنصف خط احمر، أي حد تسول له نفسه انه يتعدى حدوده بالألفاظ النابية أو التلميح بالحروف القانون واقفله بالمرصاد، خلاص زمن قلة الأدب والتعدي انتهى.. بقى عندنا قانون بيحمي الجميع من أي تعدي! السجن_والغرامة».

وأضافت لقاء الخميسي: «رسالة لمسيئي الأدب والمتعدين، ياريت نشوف نجاحاتكم المبهرة ومستقبلكم المشرق.. تعلموا من أوسه العزيمة والإرادة والإصرار والقوة والتحمل.. يمكن في يوم تنفعوا نفسكم والبلد».