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عضو «اتصالات الشيوخ»: التحول الرقمي لا يقف عند عواصم المحافظات

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عضو «اتصالات الشيوخ»: التحول الرقمي لا يقف عند عواصم المحافظات عضو «اتصالات الشيوخ»: التحول الرقمي لا يقف عند عواصم المحافظات

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قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن جهود الدولة نحو التحول الرقمي، لا تقف عند حدود المدن أو عواصم المحافظات، ولكن تمتد لتصل كل قرى وأرياف .

وأضاف في تصريحات له اليوم السبت، أن مبادرة حياة كريمة والتي تشمل كل محافظات الجمهورية وضعت نصب أعينها ملف التحول الرقمي من خلال تبني «رقمنة ريف مصر»، مؤكدا أن رصد 5.8 مليار جنيه لتنفيذ مشروع الألياف الضوئية خلال 18 شهرا فقط يمثل طفرة كبيرة في تطوير خدمات الانترنت وشبكات الاتصالات.

وأوضح عضو لجنة الاتصالات بمجلس الشيوخ، أن توصيل شبكات الألياف الضوئية للاعتماد عليها في مستقبل إنجاز كبير يحسب للحكومة المصرية وسعيها نحو شمول التحول الرقمي لكل مكان في الدولة.

وتابع أن الاهتمام بملف الاتصالات واستخدام التكنولوجيا الحديثة يساهم في تحسين الخدمات المقدمة على النحو الأفضل، مؤكدا أن تحسن الخدمات يزيد من ثقة المواطنين في خطة التحول الرقمي.

ودعا عضو مجلس الشيوخ، جموع المواطنين للاستفادة القصوى من كافة الخدمات المقدمة إليكترونيا، في ظل وجود تطور ملحوظ في جميع الخدمات.

المصرى اليوم

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