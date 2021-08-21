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ميركل في زيارة وداع إلى إسرائيل الأسبوع المقبل

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ميركل في زيارة وداع إلى إسرائيل الأسبوع المقبل ميركل في زيارة وداع إلى إسرائيل الأسبوع المقبل

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أعلنت المتحدثة باسم الألمانية، أولريكه ديمر، أنّ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ستقوم بزيارة لإسرائيل من 28 إلى 30 أغسطس الجاري، تشمل لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وفي مؤتمر صحفي ببرلين، بينّت أولريكه ديمر قائلة: «إن ميركل التي ستغادر السلطة بعد 16 عامًا، ستلتقي بينيت صباح الأحد (29 أغسطس) في القدس»، حيث سيعقد بينيت وميركل مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا، ظهر يوم الأحد، قبل لقاء بين المستشارة الألمانية، والرئيس الإسرائيلي الجديد يتسحاق هرتسوغ.

كما أنه من المقرر أن تزور المستشارة مع بينيت، نصب محرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية (ياد فاشيم).

وكانت ميركل، قد أشارت في 13 يونيو الماضي، بعد تعيين بينيت رئيسًا للحكومة الإسرائيلية، إلى أن «ألمانيا وإسرائيل تربطهما صداقة فريدة نريد تعزيزها».

المصرى اليوم