محافظ المنيا يتفقد العمل بمشروعات «حياة كريمة» بمركز العدوة

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قام اليوم السبت ، اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بجولة تفقدية لتنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، داخل مركز العدوه، شمال مدينة المنيا.

شملت جولة المحافظ التي رافقه خلالها اللواء محمد محمود عزت، رئيس مركز العدوه، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، وتطوير الوحدات الصحية، ومراكز الشباب، ومعاينة الأراضي المخصصة، لإقامة محطات رفع الصرف الصحي بقرية عطف حيدر، وعدد من قري المركز .

شدد المحافظ على الجدية في تنفيذ الإعمال، بدقة وفقا للجدول الزمني، والاشتراطات الخاصة بمكاتب التصميمات .

قال المحافظ إن مبادرة حياة كريمة تتضمن تطوير خمس مراكز بالكامل بالمحافظة، بإجمالي ١٩٢ قرية وما يقرب من ٨٠٨ تابع. مؤكدا تقديم الخدمات لكل قرية وتابع، ١٤ قطاع من المشروعات تشمل صرف صحي،مياه شرب،كهرباء وإنارة، مراكز شباب، وغيرها.