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ثقافة المنيا يختتم تقديم منفذ لبيع الكتاب بمركز شباب «بني حرام»

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ثقافة المنيا يختتم تقديم منفذ لبيع الكتاب بمركز شباب «بني حرام» ثقافة المنيا يختتم تقديم منفذ لبيع الكتاب بمركز شباب «بني حرام»

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اختتم بيت ثقافة ديرمواس جنوب المنيا تقديم منفذ لبيع الكتاب، أُقيم بمركز شباب قرية بني حرام بديرمواس. وتضمن المعرض ٦٠٠ كتاب من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتتنوع مجالات الكتب ما بين الأدب والفلسفة والشعر والعديد من إصدارات مجلة الحوار.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الثقافة، برئاسة د. إيناس عبدالدايم، لزيادة الوعى الثقافي والفكري، والهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، لتقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، برئاسة الأستاذ خالد إسماعيل.

ثقافة المنيا تختتم تقديم منفذ لبيع الكتاب بمركز شباب "بنى حرام "
ثقافة المنيا تختتم تقديم منفذ لبيع الكتاب بمركز شباب "بنى حرام "

المصرى اليوم

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