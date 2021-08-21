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الحبس 5 سنوات والغرامة عقوبة إصدار صكوك سيادية مخالفة للقانون

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الحبس 5 سنوات والغرامة عقوبة إصدار صكوك سيادية مخالفة للقانون الحبس 5 سنوات والغرامة عقوبة إصدار صكوك سيادية مخالفة للقانون

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حدد قانون الصكوك السيادية الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرا، عدد من العقوبات في حالة مخالفة نصوص هذا القانون تصل إلى الحبس والغرامة التي تصل إلى 5 ملايين جنيه.

ونصت المادة 22 على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكاً سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المُقررة في هذا القانون. ويحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه من خسائر. وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى في حالة العود».

كما نصت المادة 23 على «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

- أفشى سراً اتصل به بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعاً منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.

- تلاعب في نشرات الإصدار أو في محررات شركة التصكيك السيادى.

- قَوَّمَ بطريق التدليس مقابل الانتفاع أو تأجيره بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية.

- وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.

- ذكر عمداً بيانات غير صحيحة أو أغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.

- وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمداً تقريراً غير صحيح عن نتيجة مراجعته.

- وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمداً تقريراً غير صحيح عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمداً وقائع جوهرية في هذا التقرير

المصرى اليوم

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