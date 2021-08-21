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شهدت أسواق السمك فى المحافظات ارتفاع طفيف بمستهل تداول اليوم السبت 21 أغسطس 2021، حيث ارتفع سعر كيلو البلطى بمعدل 2 جنيه، فيما شهدت الانواع الاخرى ثبات واستقرار.
وتنشر "المصرى اليوم"، أسعار سوق السمك فى مصر اليوم:
الأسعار
|
نوع الأسماك
|
السعر المتداول
|
أقل سعر
|
أعلى سعر
|
التاريخ
|
بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم)
|
23
|
22
|
24
|
2021-08-21
|
بلطى 2(4-5 سمكات / كجم)
|
19
|
17
|
21
|
2021-08-21
|
بلطى اسوانى
|
27
|
17
|
37
|
2021-08-21
|
فيليه بلطى مجمد
|
70
|
30
|
110
|
2021-08-21
|
قشر البياض
|
75
|
60
|
90
|
2021-08-21
|
قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم)
|
75
|
60
|
90
|
2021-08-21
|
قشر بياض 3 (خليجى-بحيرة ناصر – مزارع)
|
35
|
30
|
40
|
2021-08-21
|
قراميط
|
15
|
10
|
20
|
2021-08-21
|
ثعبان السمك
|
125
|
50
|
200
|
2021-08-21
|
المكرونة سويسى
|
70
|
60
|
80
|
2021-08-21
|
برانيس اسكندرانى
|
50
|
40
|
60
|
2021-08-21
|
المكرونة مجمد
|
25
|
20
|
30
|
2021-08-21
|
موسى
|
110
|
90
|
130
|
2021-08-21
|
السبيط
|
140
|
110
|
170
|
2021-08-21
|
قرش
|
35
|
30
|
40
|
2021-08-21
|
كابوريا
|
80
|
30
|
130
|
2021-08-21
|
مرجان 1 ≤100 جم
|
36
|
32
|
40
|
2021-08-21
|
مرجان 2˃ 100 جم
|
27.5
|
25
|
30
|
2021-08-21
|
مرجان مجمد
|
22
|
19
|
25
|
2021-08-21
|
البربونى ≤ 1 30سمكه /كجم
|
45
|
40
|
50
|
2021-08-21
|
البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم
|
35
|
32
|
38
|
2021-08-21
|
بربونى مجمد
|
30
|
25
|
35
|
2021-08-21
|
دنيس
|
110
|
90
|
130
|
2021-08-21
|
جمبرى سويسى جامبو
|
420
|
400
|
440
|
2021-08-21
|
جمبرى سويسى 1
|
320
|
300
|
340
|
2021-08-21
|
جمبرى سويسى 2
|
230
|
200
|
260
|
2021-08-21
|
جمبري 2 مجمد
|
125
|
85
|
165
|
2021-08-21
|
جمبرى سويسى 3
|
120
|
90
|
150
|
2021-08-21
|
بورى 1 (≥ 500 جرام)
|
67
|
64
|
70
|
2021-08-21
|
بورى 2 (3-4 سمكات /كجم)
|
55
|
50
|
60
|
2021-08-21