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شهدت أسواق السمك فى المحافظات ارتفاع طفيف بمستهل تداول اليوم السبت 21 أغسطس 2021، حيث ارتفع سعر كيلو البلطى بمعدل 2 جنيه، فيما شهدت الانواع الاخرى ثبات واستقرار.

وتنشر "المصرى اليوم"، أسعار سوق السمك فى مصر اليوم:

الأسعار