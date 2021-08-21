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ارتفاع طفيف بمستهل التداول.. سعر السمك والجمبري في السبت 21 أغسطس 2021

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ارتفاع طفيف بمستهل التداول.. سعر السمك والجمبري في مصر السبت 21 أغسطس 2021 ارتفاع طفيف بمستهل التداول.. سعر السمك والجمبري في السبت 21 أغسطس 2021

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شهدت أسواق السمك فى المحافظات ارتفاع طفيف بمستهل تداول اليوم السبت 21 أغسطس 2021، حيث ارتفع سعر كيلو البلطى بمعدل 2 جنيه، فيما شهدت الانواع الاخرى ثبات واستقرار.

وتنشر "المصرى اليوم"، سوق السمك فى اليوم:

الأسعار

نوع الأسماك

السعر المتداول

أقل سعر

أعلى سعر

التاريخ

بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم)

23

22

24

2021-08-21

بلطى 2(4-5 سمكات / كجم)

19

17

21

2021-08-21

بلطى اسوانى

27

17

37

2021-08-21

فيليه بلطى مجمد

70

30

110

2021-08-21

قشر البياض

75

60

90

2021-08-21

قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم)

75

60

90

2021-08-21

قشر بياض 3 (خليجى-بحيرة ناصر – مزارع)

35

30

40

2021-08-21

قراميط

15

10

20

2021-08-21

ثعبان السمك

125

50

200

2021-08-21

المكرونة سويسى

70

60

80

2021-08-21

برانيس اسكندرانى

50

40

60

2021-08-21

المكرونة مجمد

25

20

30

2021-08-21

موسى

110

90

130

2021-08-21

السبيط

140

110

170

2021-08-21

قرش

35

30

40

2021-08-21

كابوريا

80

30

130

2021-08-21

مرجان 1 ≤100 جم

36

32

40

2021-08-21

مرجان 2˃ 100 جم

27.5

25

30

2021-08-21

مرجان مجمد

22

19

25

2021-08-21

البربونى ≤ 1 30سمكه /كجم

45

40

50

2021-08-21

البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم

35

32

38

2021-08-21

بربونى مجمد

30

25

35

2021-08-21

دنيس

110

90

130

2021-08-21

جمبرى سويسى جامبو

420

400

440

2021-08-21

جمبرى سويسى 1

320

300

340

2021-08-21

جمبرى سويسى 2

230

200

260

2021-08-21

جمبري 2 مجمد

125

85

165

2021-08-21

جمبرى سويسى 3

120

90

150

2021-08-21

بورى 1 (≥ 500 جرام)

67

64

70

2021-08-21

بورى 2 (3-4 سمكات /كجم)

55

50

60

2021-08-21

المصرى اليوم

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