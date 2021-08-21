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الكونجرس يناقش 3 مشاريع تطالب بعزل الرئيس الأمريكي

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الكونجرس يناقش 3 مشاريع تطالب بعزل الرئيس الأمريكي الكونجرس يناقش 3 مشاريع تطالب بعزل الرئيس الأمريكي

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قدمت نائب الكونجرس الأمريكي من الحزب الجمهوري، مارجوري تيلور جرين، إلى الكونجرس ثلاثة مشاريع قرارت حول عزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وكتبت جرين، وهي من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ، على حسابها في «تويتر»: «نيابة عن الأمريكيين قدمت اليوم مشاريع لعزل جو بايدن بسبب عدم تنفيذه لواجباته في منصبه، فيما يخص الوضع في أفغانستان».

وأعربت عن اعتقادها بأنه من الضروري عزل بايدن أيضًا بسبب أزمة الهجرة المستمرة على الحدود الأمريكية الجنوبية وما وصفته بـ «مخالفة التوازن الدستوري»، التي أدى إليها «تجاهله لقواعد المحكمة العليا».

من جانبها، لفتت مجلة «Forbes» إلى أن معظم الجمهوريين يرفضون اقتراحات جرين مرارًا.

وأصبحت جرين (47 عاما) نائب في الكونجرس الأمريكي وفق نتائج الانتخابات العامة التي جرت في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر عام 2020. وكان ترامب يصفها سابقا بأنها «النجم الصاعد» للحزب الجمهوري.

وكتبت صحيفة «Politico» أن مؤيدة الرئيس السابق لديها مختلف «نظريات المؤامرة».

المصرى اليوم

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