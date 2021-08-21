إزالة 49 حالة تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف

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قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ان حملة مكبرة قامت لضبط وإزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع الادارة الزراعية بمركز ومدينة الواسطى و أسفرت عن إزالة 49 حالة تعد بالبناء المخالف على إجمالي مساحة فدان و19 قيراط من الأراضي الزراعية بزمام قمن العروس والميمون وكوم إدريجة، كما تم إزالة حالة تعد علي مساحة 17 فدان أرض أملاك دولة مخصصة للاستثمار السياحي بمنطقة ميدوم.

واضاف انه تم الدفع بمعدات الحركة الميكانيكية من لوادر وسيارات نصف نقل والفرق المجمعة من عمال النظافة للقضاء على تجمعات القمامة والتي تمكنت من رفع 90 طن من القمامة بمناطق متفرقة من المدينة وجزيرة المساعدة وزاوية المصلوب، كما تم رفع 100 طن مخلفات من الوحدات المحلية القروية بقمن العروس والميمون وميدوم وإطواب وإنفسط وأبو صير الملق، ونقلها الى مصنع تدوير القمامة بكوم أبو راضي.

واشار الى ان إدارة تموين الواسطى نفذ حملة تفتيشية تم خلالها تحرير 8 محاضر لمخالفات تموينية تضمنت 5 محاضر غلق لمستودعات البوتاجاز أثناء مواعيد العمل الرسمية ومحضر عدم إعلان مستودع عن مواعيد العمل والمدير المسؤول ومحضر مزاوله نشاط بدون ترخيص ومحضر حيازة سلع تموينية مدعمة عبارة عن 4 أجولة دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، والتصدي لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والعمل المستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء وتحسين البيئة العامة، ومتابعة مستوى الأداء للمشروعات الجاري تنفيذها طبقا للتوقيت الزمني لتسليمها، وضرورة التواصل المباشر مع المواطنين لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم والعمل على سرعة حلها وفق الإمكانيات المتاحة.