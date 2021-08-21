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«الأسرة» في أسباب تطليق ربة منزل: تسبب فى إصابتها بعاهة مستديمة

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«الأسرة» في أسباب تطليق ربة منزل: تسبب فى إصابتها بعاهة مستديمة «الأسرة» في أسباب تطليق ربة منزل: تسبب فى إصابتها بعاهة مستديمة

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قالت محكمة الأسرة في حيثيات حكمها الصادر بقبول دعوى «ربة منزل» وتطليقها للضرر من زوجها الموظف بإحدى الشركات الخاصة، إن المدعى عليه اعتاد إهانتها وإحداث إصاباتها، ولم يراعي وجود طفل بينهما، وتسبب في إصابته بالتبول اللا إرادي نتيجة حالته النفسية السيئة.

واستندت الحيثيات إلى المحضر المحرر ضد الزوج والتقرير الطبي المرفق به والذي يفيد بأن المدعية تعرضت للضرب المبرح والإصابة بجروح قطعية في الوجه وكسر بالذراع الذي نتج عنه حدوث عاهة مستديمة.

البداية عندما أقامت «ربة منزل» دعوى أمام محكمة الأسرة ضد زوجها الموظف بإحدى الشركات الخاصة، تطلب فيها الطلاق بالضرر، وقالت إن الضرر الواقع عليها هو إصاباتها بعاهة مستديمة في الوجه نتيجة اعتداء الزوج عليها بالضرب وإحداث جرح قطعي، إضافة إلى كسر ذراعها نتيجة إلقائها أرضًا خلال مشاجرة بينهما.

وقدمت المدعية للمحكمة خلال جلسات نظر الدعوى محضرين محررين بقسم الشرطة يفيدا إصابتها بكسر وجرح قطعي في الوجه، إضافة إلى تقديمها تقرير طبي بحالتها الصحية، وأرفقتهما المحكمة بملف الدعوى.

وقالت «ربة المنزل» أمام المحكمة إنها تزوجت منذ 10 سنوات «زواج صالونات» واعتدى عليها زوجها بالضرب بعد 3 أسابيع زواج لعدم اهتمامها بوالدته خلال زيارتها، لافتة أنها تركت مسكن الزوجية وعندما علمت بأنها حامل تدخل الأقارب وتم الصلح بينهما، وقررت بعد إنجابها طفلها الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، عدم الإنجاب منه مرة ثانية بسبب سوء معاملته لها، مؤكدة أنها كل فترة تترك مسكن الزوجية، إضافة إلى خوف ابنه الشديد منه، كما أصبحت تصرفاته غير طبيعية مقارنة بالأطفال في عمره.

المصرى اليوم

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