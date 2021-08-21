السودان: زيادة منسوب المياه في النيل الأزرق

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سجل منسوب مياه النيل الأزرق بمدينة سنجة صباح اليوم السبت، ارتفاعا طفيفا لليوم الثاني على التوالي، إذ ارتفع 8 سنتمترات عن منسوب الأمس، وبلغ اليوم 16.55 متراً مقارنة بمنسوب الأمس الذي كان 16.48 مترا، وأمس الأول الذي كان 16.45 متراً وفقا لمقاييس ود العيس بولاية سنار.

وأوضح المهندس عبدالله محمد أدم وزير البنى التحتية المكلف رئيس اللجنة الفنية لطوارئ الخريف بولاية سنار لوكالة أنباء السودان «سونا»: أن الزيادة جاءت بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها أجزاء واسعة من الولاية، مما أدى إلى زيادة الوارد إلى النيل الأزرق، فضلا عن زيادة الوارد من الديم ونقصان تصريف خزان سنار وترعتي الجزيرة والمناقل عن ما كان عليه الوضع من قبل إلا أنه أكد أن الأوضاع تحت السيطرة وأن لجان طوارئ الخريف والمتطوعين من سنجة والمزارعين يتابعون الامر ويعملون على تقوية الجسور.

من جانبه وجه والي سنار الماحي محمد سليمان باستمرار المتابعة واليقظة حتى منتصف سبتمبر المقبل، مؤكدا أنه وجه وزارة المالية والوزارات المختصة بتوفير كل الاحتياجات من وقود وتمويل وخيش لاستمرار العمل بذات الفاعلية إلى حين العبور إلى مرحلة الأمان.