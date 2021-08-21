أخبار عاجلة

محافظ ظهران الجنوب يدشن "قصر الوادعي التراثي" بوسط البلدة القديمة -
رئيس الوزراء اليمني يتابع تداعيات العملية الإرهابية الحوثية ضد قاعدة العند -
في ليلة ظهور ميسي .. باريس سان جيرمان يعود بالفوز من أرض رانس -
"سندي" يشرف على انطلاقة العام التدريبي الجديد لتقنية العاصمة المقدسة -
أطعمة يجب تجنبها إذا كنت مصاباً بارتجاع الحمض للمريء.. أكثرها ضرراً الشوكولاتة -
وزير السياحة والآثار يتفقد طريق الكباش الفرعونى ومعبد الأقصر -
اختتام فعاليات المسرح المتنقل في كوم أمبو -
ضبط 1.5 طن رنجة فاسدة في شبرا الخيمة -
في ذكراه الـ15..عبارات من وحى أدب نجيب محفوظ -
أحمد مجاهد: اللوائح ظلمت سموحة.. ووارد تغيير شكل درع الدوري .. فيديو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

السودان: زيادة منسوب المياه في النيل الأزرق

Print
السودان: زيادة منسوب المياه في النيل الأزرق السودان: زيادة منسوب المياه في النيل الأزرق

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجل منسوب مياه النيل الأزرق بمدينة سنجة صباح اليوم السبت، ارتفاعا طفيفا لليوم الثاني على التوالي، إذ ارتفع 8 سنتمترات عن منسوب الأمس، وبلغ اليوم 16.55 متراً مقارنة بمنسوب الأمس الذي كان 16.48 مترا، وأمس الأول الذي كان 16.45 متراً وفقا لمقاييس ود العيس بولاية سنار.

وأوضح المهندس عبدالله محمد أدم وزير البنى التحتية المكلف رئيس اللجنة الفنية لطوارئ الخريف بولاية سنار لوكالة أنباء السودان «سونا»: أن الزيادة جاءت بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها أجزاء واسعة من الولاية، مما أدى إلى زيادة الوارد إلى النيل الأزرق، فضلا عن زيادة الوارد من الديم ونقصان تصريف خزان سنار وترعتي الجزيرة والمناقل عن ما كان عليه الوضع من قبل إلا أنه أكد أن الأوضاع تحت السيطرة وأن لجان طوارئ الخريف والمتطوعين من سنجة والمزارعين يتابعون الامر ويعملون على تقوية الجسور.

من جانبه وجه والي سنار الماحي محمد سليمان باستمرار المتابعة واليقظة حتى منتصف سبتمبر المقبل، مؤكدا أنه وجه وزارة المالية والوزارات المختصة بتوفير كل الاحتياجات من وقود وتمويل وخيش لاستمرار العمل بذات الفاعلية إلى حين العبور إلى مرحلة الأمان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
من هو الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر الذي نعته الكنيسة؟

من هو الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر الذي نعته الكنيسة؟

ملخص الأحد الكروي .. مباريات في الغرب وخلافات في الشرق

ملخص الأحد الكروي .. مباريات في الغرب وخلافات في الشرق

«مبروك كسبت جائزة كبرى».. الداخلية تكشف مفاجأة عن عصابة سرقة أموال المواطنين بالبنوك

«مبروك كسبت جائزة كبرى».. الداخلية تكشف مفاجأة عن عصابة سرقة أموال المواطنين بالبنوك

وزير السياحة والآثار يتفقد طريق الكباش الفرعونى ومعبد الأقصر

وزير السياحة والآثار يتفقد طريق الكباش الفرعونى ومعبد الأقصر