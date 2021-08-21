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طلب إحاطة يطالب بوقف إلقاء مخلفات البناء في نزلات ومطالع الطريق الدائري

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طلب إحاطة يطالب الحكومة بوقف إلقاء مخلفات البناء في نزلات ومطالع الطريق الدائري طلب إحاطة يطالب بوقف إلقاء مخلفات البناء في نزلات ومطالع الطريق الدائري

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تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور، حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، حول ظاهرة إلقاء مخلفات الهدم والبناء في بعض نزلات ومطالع الطريق الدائرى وفى عدد من الشوارع سواء الجانبية أو الرئيسية في عدد من المحافظات.

و قال «محسب» في طلبه إن مخلفات الهدم والبناء تؤثر بالسلب على حركة السير، وتتسبب بشكل مباشر في التكدس المروري، بالإضافة لتشوه المنظر الحضارى، وينتج عنها أيضا تراكم بعض الحشرات مما يجعلها بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة في هذه المناطق.

وأضاف أنه على الرغم من العقوبة المنصوص عليها في قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، لكل من يلقي أو يتخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، والتي قد تصل للحبس والغرامة ومصادرة أدوات النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، لكن نتيجة غياب الرقابة نجد أن هذه الأزمة مازالت قائمة حتى الآن.

وطالب بتشديد الرقابة وتطبيق القانون بحزم، على أن يسبق ذلك عمل نشرات وحملات توعية في مختلف وسائل الإعلام للتوعية من هذا الأمر، بالإضافة لضرورة توفير أماكن بديلة للتخلص الآمن من هذه المخلفات في كل محافظة على حدى وتكون معلومة للجميع، متابعا:«يجب توفير البديل حتى لا يلجأ المواطنين للتخلص منها في الطرقات والشوارع العامة والرئيسية.

المصرى اليوم

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