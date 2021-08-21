أخبار عاجلة

محافظ ظهران الجنوب يدشن "قصر الوادعي التراثي" بوسط البلدة القديمة -
رئيس الوزراء اليمني يتابع تداعيات العملية الإرهابية الحوثية ضد قاعدة العند -
في ليلة ظهور ميسي .. باريس سان جيرمان يعود بالفوز من أرض رانس -
"سندي" يشرف على انطلاقة العام التدريبي الجديد لتقنية العاصمة المقدسة -
أطعمة يجب تجنبها إذا كنت مصاباً بارتجاع الحمض للمريء.. أكثرها ضرراً الشوكولاتة -
وزير السياحة والآثار يتفقد طريق الكباش الفرعونى ومعبد الأقصر -
اختتام فعاليات المسرح المتنقل في كوم أمبو -
ضبط 1.5 طن رنجة فاسدة في شبرا الخيمة -
في ذكراه الـ15..عبارات من وحى أدب نجيب محفوظ -
أحمد مجاهد: اللوائح ظلمت سموحة.. ووارد تغيير شكل درع الدوري .. فيديو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

معامل التنسيق بجامعة طنطا تستقبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم

Print
معامل التنسيق بجامعة طنطا تستقبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم معامل التنسيق بجامعة طنطا تستقبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة خصصت معامل نوادي التكنولوجيا بالمكتبة المركزية بالمجمع الطبي ومعامل الحاسبات بكلية الصيدلة لاستقبال طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2022 /2021، لتسجيل رغبات القبول بالكليات والمعاهد.

وأضاف رئيس جامعة طنطا تخصيص فريق من الإداريين المختصين لتسهيل مهمة الطلاب ومساعدتهم في التسجيل وإدخال بياناتهم ورغباتهم بالشكل الصحيح، بالإضافة إلى توفير أماكن لاستراحة الطلاب وأولياء الأمور تمهيدًا لدخولهم مكاتب التنسيق.

وأشار الدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب إلى أن أعمال تنسيق المرحلة الأولى تستمر لمدة 5 أيام حتي يوم 25 أغسطس الجاري، على أن يكون الوقت المحدد لعملية التنسيق اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة الأولى.

وشدد الدكتور محمد حسين، على ضرورة التزام الطلاب بكافة الإجراءات الاحترازية وإرشادات الجامعة من ارتداء الكمامة وعدم التكدس أثناء الدخول والخروج، وقياس درجات الحرارة، ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وأضاف أن الحد الأدنى للمرحلة الأولي للشعبة العلمية «علمى علوم» 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41 %، و328 درجة فأكثر أي بنسبة 80 % للشعبة العلمية «علمى »، أما الحد الأدنى للشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73 %.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
افتتاح جراج الأهلي بحضور وزير الرياضة ومحافظ القاهرة غدًا

افتتاح جراج الأهلي بحضور وزير الرياضة ومحافظ القاهرة غدًا

لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة تعلن سداد نادي الأهلي 49 مليون ريال من الالتزامات المالية.. تعرف على بقية القرارات

لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة تعلن سداد نادي الأهلي 49 مليون ريال من الالتزامات المالية.. تعرف على بقية القرارات

لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة تعلن سداد نادي الأهلي 49 مليون ريال من الالتزامات المالية.. تعرف على بقية القرارات

لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة تعلن سداد نادي الأهلي 49 مليون ريال من الالتزامات المالية.. تعرف على بقية القرارات

وزير التعليم العالي: هناك فرصة كبيرة لطلاب علمي علوم ورياضة في المرحلة الثانية

وزير التعليم العالي: هناك فرصة كبيرة لطلاب علمي علوم ورياضة في المرحلة الثانية