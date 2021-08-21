غدا .. غلق باب التقدم لاختبارات القدرات بـ 6 كليات في جامعة المنيا

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أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، غلق باب التقدم لاختبارات القدرات الأحد الموافق 22 أغسطس، مؤكدا على تواصل الاختبارات للطلاب الذين سجلوا رغباتهم، للالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة بكليات الفنون الجميلة «فنون، وعمارة»، والتربية الفنية، والتربية النوعية شعبة التربية الموسيقية، والتربية الرياضية، والسياحة والفنادق، وكلية التمريض، والمعهد الفني للتمريض، وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة الطلاب داخل لجان الاختبارات، والتي بدأت السبت الموافق 7/8/2021 حتى يوم الاثنين 22/8/2021.

وأضاف «عبدالنبي»: تم توفير 3 معامل للحاسب الآلي لتقديم خدمات القدرات للطلاب وذلك يومياً خلال فترة التقدم من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، بمعامل المدينة الجامعية للطلبة بالأخصاص خارج الحرم الجامعي، ومعامل كلية التربية الرياضية، ودار العلوم داخل الحرم الجامعي، كما خصصت الجامعة قاعات انتظار لائقة بالكليات التي يؤدي بها اختبارات القدرات، توفر الراحة والسلامة للطلاب المترددين.