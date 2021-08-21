تنسيق المرحلة الأولي 2021 .. الآن الرابط الرسمي وخطوات تسجيل رغبات الجامعات (تفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنسيق المرحلة الأولي 2021.. تصدر محركات البحث على موقع «جوجل» خلال الساعات الأخيرة بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي عن موعد بدء موقع التنسيق الإلكتروني العمل بشكل رسمي لطلاب المرحلة الأولي من الثانوية العامة، من خلال رابط تنسيق الثانوية العامة 2021 لتسجيل الرغبات للطلاب.

أنطلق صباح اليوم السبت 21 أغسطس تنسيق المرحلة الأولى لقبول الطلاب الدور الأول الحاصلين على الثانوية العامة 2021، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الأربعاء 25من الشهر الجاري وفقا للحد الأدنى لتنسيق.

تنسيق الثانوية العامة 2021. للجامعات وتفاصيل الحد الأدنى شرائح المرحلة الأولي علي - صورة أرشيفية

أكد موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات المعاهد الحكومية على الحد الأدني للتقدم طلاب الثانوية العامة المرحلة الأولي من التنسيق 2021 وهي:

1- رغبات الشعبة العلمية الحد الأدني لتسجيل طلاب علمي علوم: 362.5 درجة.

2- رغبات الشعبة الهندسية الحد الأدني لتسجيل طلال علمي رياضة: 328 درجة.

3- رغبات الشعبة الأدبي الحد الأدني لتسجيل طلاب أدبي: 269.5 درجة.

من خلال موقع التنسيق الإلكترونى هنـــــا يتمكن الطلاب من تسجيل الرغبات التقدم إلى الجامعات، ومن المقرر أن يتم فتح هذه المعامل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا طوال أيام المرحلة، كما يمكن للطالب الثانوية العامة 2021 التقدم من أي جهاز متصل بالإنترنت خارج الجامعة خلال أيام المرحلة.

1- الدخول على رابط تسجيل رغبات الثانوية العامة.

2- يسجل الطالب رقم الجلوس والرقم السري الموجود على استمارة النجاح الخاصة به التي استلمها من المدرسة التابع لها.

3- تظهر أمام الطالب الاستمارة بها عدد كبير من الرغبات، ويجب على أختار الرغبات الخاصة به.

4- سيتم ترتيب الرغبات بالاستمارة حسب طلب الطالب في الالتحاق بالكليات.

5- وبعد انتهاء الطالب من تسجيل الرغبات وتريتب الكليات حسب التي يرغب فيها، تظهر أمامه على الشاشة قائمة بالرغبات التي اختارها وفق الترتيب الذي استقرعليه ليتم مراجعتها لتأكيد من صحة اخياراته.

6- وبعد المراجعة يضغط الطالب على تسجيل البيانات التي تم الأستقرار عليها عبر موقع التنسيق.